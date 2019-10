1 ZDJĘCIE Mieszkańcy boją się wypuszczać dzieci na place zabaw na osiedlu (Fot. Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta)

W sierpniu Grzegorz B. wyszedł na wolność - po tym, jak odsiedział wyrok za naruszenie zakazu zbliżania się do nieletniej, którą kilka lat temu zwabił do mieszkania i robił jej zdjęcia. Wrócił do swojego domu na jednym z rzeszowskich osiedli. Sąsiedzi nie pozwalają dzieciom bawić się na placu zabaw.