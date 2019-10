1 ZDJĘCIE Wybory parlamentarne 2019. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Rzeszowie (Artur Gernand)

Wybory parlamentarne 2019. W Rzeszowie trwa konwencja Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Na początku padły ostre słowa przeciwko osobom LGBT. - My jesteśmy tolerancyjni. Ale jest różnica między tolerancją a afirmacją, wsparciu przez państwo, mówieniu, że to [LGBT - przyp. red.] jest dobre. Na to naszej zgody nie ma - mówi prezes PiS.