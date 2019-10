Szukam pracy w internecie: „Pizzeria w Rzeszowie zatrudni osobę do rozwożenia pizzy”, „Szukamy chętnych do pracy w ekipie inwentaryzacyjnej”. Ofert jest mnóstwo, ale w każdej widzę wzmiankę o prawie jazdy kat. B. Zrezygnowana decyduję się na roznoszenie CV do sklepów odzieżowych w galerii. Nikt nie oddzwania. W końcu zamieszczam anons na FB. Po 22 godzinach odpowiada Krzysztof. Jest managerem w dużym domu weselnym. Zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, spotkanie umawiamy na piątek.