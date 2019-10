Bożena Krasnopolska jechała we wtorek busem jednej z lokalnych firm przewozowych na trasie Rzeszów-Dynów. „Przed Tyczynem kierowca busa został poinformowany, że „stoją” z Inspekcji Transportu Drogowego. Zmienił więc trasę i wjechał w miasto Tyczyn” - zrelacjonowała na Facebooku.

Kierowcy nie udało się uniknąć kontroli. Za busem na motocyklu jechał funkcjonariusz z ITD.

Niedopuszczone do dalszej jazdy

Jak relacjonuje Krasnopolska, bus z pasażerami zatrzymał się pod domem strażaka, gdzie już stał inny bus tej firmy.

Z relacji pasażerki wynika, że ok. 40 osób zostało wyproszonych z pojazdów i pozostawionych samym sobie. „Rozmawiałam z funkcjonariuszem, który powiedział, że busy są niesprawne, a kierowcy nie mają wymaganych dokumentów. Podobnie jak wielu innych pasażerów próbowałam skontaktować się z właścicielem firmy Polbus, żeby nam zorganizował podmianę. Oczywiście nie odebrał, a był pod telefonem, bo instruował kierowcę busa. Bez żadnej pomocy staliśmy na przystanku przez ok. pół godziny. W końcu zabrał nas autobus firmy Agmar” - opisuje Krasnopolska i dodaje: „Dziewczyna obok mnie płakała. Stwierdziła, że jak Polbus przestanie jeździć, to nie będzie miała czym dostać się do szkoły w Rzeszowie”.