Na Podkarpaciu do podziału jest 26 poselskich mandatów. 15 do zdobycia jest w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim, 11 w krośnieńsko-przemyskim. Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w 2015 roku, Prawo i Sprawiedliwość do Sejmu wprowadziło z Podkarpacia 19 posłów.

Teraz posłów tej partii może być mniej.

Wyniki wyborów 2019. Władysław Ortyl: Może się okazać, że PiS będzie miał mniej mandatów niż dotychczas

– Mamy pełne dane dotyczące głosowania z terenu całego województwa.