Turyści ze Śląska w szoku po wizycie w Rzeszowie. Powód - stare i brudne autobusy MKS

Małżeństwo z Zabrza, które odwiedziło Rzeszów, jest miastem zachwycone. Z jednym małym "ale". Zaszokowały ich stare, zdezelowane i brudne autobusy MKS. Napisali list do prezydenta Tadeusza Ferenca, a ten zareagował, pisząc do prezesa PKS-u o natychmiastową wymianę taboru. To być może kwestia najbliższych tygodni, bo właśnie zmienił się operator MKS-ów.