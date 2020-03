Koronawirus w Polsce. Zapisz się na specjalny newsletter, w którym zawsze znajdziesz sprawdzone informacje.

W środę rano Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pierwszy w Polsce przypadek zakażenia koronawirusem. Pacjent leży w szpitalu w Zielonej Górze, ale czuje się dobrze. Wszyscy, z którymi kontaktował się chory, są objęci domową kwarantanną.

W Rzeszowie podjęto już pierwsze działania prewencyjne. W ubiegły czwartek prezydent Tadeusz Ferenc odwołał wszystkie imprezy organizowane w miejskich placówkach. Od kilku dni Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie dezynfekuje autobusy.

Koronawirus. Miejskie autobusy są codziennie dezynfekowane

Marek Filip, prezes MPK Rzeszów, zapewnia, że dla dobra pasażerów pracownicy każdej nocy dezynfekują miejskie autobusy. - Poza standardowym, rutynowym sprzątaniem używamy dużej ilości preparatów dezynfekujących. Korzystamy ze środków na bazie alkoholu, przemywamy miejsca, których dotykają pasażerowie. To wszystkie uchwyty i poręcze, oparcia foteli, przyciski do otwierania drzwi, biletomaty oraz kasowniki. Pasażerowie mogą być spokojni, nie muszą się obawiać podróży komunikacją miejską - mówi Marek Filip.

Koronawirus. Dezynfekcja autobusów MPK Rzeszów. 'Pasażerowie nie mają się czego obawiać' Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

Prezes MPK Rzeszów dodaje, że na razie autobusy będą kursowały zgodnie z obowiązującym rozkładem. - Na razie nie mam żadnej decyzji odnośnie zmiany liczby kursów. A mieszkańcy nadal chętnie korzystają z naszych usług - informuje Marek Filip.

Jak uchronić się przed koronawirusem?

Koronawirus o zmienionej niedawno nazwie SARS-CoV-2 powoduje zapalenie płuc o nazwie COVID-19. Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Objawy wywołanej przez niego choroby to: gorączka, suchy kaszel, trudności z oddychaniem i widoczne zmiany w płucach na skanach RTG. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawy żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną.

REKLAMA

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa. Numer infolinii to: 800 190 590.

Sanepid radzi, by unikać kontaktu z osobami, które niedawno wróciły z kraju, gdzie wystąpiły już przypadki zarażenia groźnym wirusem z Wuhan. Należy też przestrzegać zasad higieny, w tym: częstego mycia rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, należy je dezynfekować środkiem na bazie alkoholu.

Z powodu trwania epidemii SARS-CoV-2 nasz Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji). Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin, do odwołania.