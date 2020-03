Koronawirus w Polsce. Zapisz się na specjalny newsletter, w którym zawsze znajdziesz sprawdzone informacje

Po tym, jak prezydent Tadeusz Ferenc zdecydował się odwołać wszystkie imprezy masowe organizowane przez miasto, prezydent zasugerował również, aby inni organizatorzy imprez w Rzeszowie zrobili to samo. Jak się okazuje, nie wszystko zależy od organizatora, co widać na przykładzie rozgrywek sportowych w Polsce.

- To nie jest takie proste, by sugerować się decyzją prezydenta. Co prawda, my jesteśmy organizatorem meczów na Wyspiańskiego, jednak te spotkania odbywają się w ramach rozgrywek II ligi. My nie możemy podjąć decyzji, że nie będziemy grać, ponieważ nie będzie to respektowane przez organizatora całych rozgrywek, którym jest Polski Związek Piłki Nożnej. Decyzja o ewentualnym odwołaniu meczów musi być wspólnym stanowiskiem PZPN i poszczególnych klubów uczestniczących w rozgrywkach - mówi Adrian Rudawski, wiceprezes Apklan Resovii Rzeszów ds. organizacyjnych.

- Na razie żadnych informacji dotyczących odwołania kolejki czy też rozgrywania meczów bez publiczności nie ma. Spokojnie czekamy na rozwój sytuacji - dodaje Rudawski.

Oczywiście, ponad związkami i organizatorami wydarzeń stoi polski rząd, który może wydać wiążącą decyzję np. dotyczącą zupełnego odwołania wydarzeń sportowych.

Wojewoda może odwołać spotkanie z powodu koronawirusa? Stal Rzeszów zagra zgodnie z planem

Decyzję na temat zakazu imprez masowych może wydać wojewoda, jednak taka sytuacja nie powinna spowodować całkowitego odwołania spotkania.

- Gdyby wojewoda wydał zakaz dotyczący imprez masowych, to nadal nie skutkuje to zupełnym odwołaniem spotkania, ponieważ wtedy można zorganizować imprezę niemasową na 999 osób. Jest także możliwość, że wojewoda nie zezwoli na udział jakiejkolwiek publiczności w spotkaniu. W takiej sytuacji mecz i tak najprawdopodobniej by się odbył, tyle że bez publiczności - tłumaczy Adrian Rudawski.

Apklan Resovia Rzeszów swoje najbliższe domowe spotkanie rozegra dopiero 14 marca, jednak lokalny rywal, czyli Stal, 7 marca zagra na Stadionie Miejskim z Górnikiem Polkowice. Jak mówi Tomasz Flakowski, menadżer ds. rozwoju marki i komunikacji w Stali Rzeszów, nic nie wskazuje na to, żeby sobotni mecz miał się nie odbyć lub miałby się odbyć bez udziału publiczności. - Nie mamy sygnałów od PZPN, żeby najbliższa kolejka miała być odwołana, więc mecz z Polkowicami odbędzie się zgodnie z terminarzem i z udziałem kibiców - przekazuje Tomasz Flakowski.

Koronawirus w Polsce. Mecze Asseco Resovii Rzeszów i Developresu Rzeszów nie są zagrożone

Podobna sytuacja jak w przypadku piłkarskich rozgrywek jest w siatkarskiej PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet, gdzie swoje mecze rozgrywają Asseco Resovia Rzeszów i Developres Rzeszów. Tam też o ewentualnym odwołaniu meczów decyduje organizator.

- Podczas ostatniego meczu mieliśmy taki problem, gdy prezydent odwołał wszystkie imprezy masowe i nakłaniał innych, żeby zrobili to samo. My stwierdziliśmy, że jeżeli cała liga organizuje mecze i każda drużyna rozgrywa mecze z kibicami, to my nie będziemy inni i postanowiliśmy rozegrać ostatni mecz z publicznością. Co do kolejnych spotkań, trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ nie otrzymaliśmy żadnych wiążących informacji ze strony Ligi Siatkówki Kobiet. Na razie wszystko zostaje po staremu i mecze będą się odbywać zgodnie z terminarzem - mówi Damian Wrona, oficer prasowy Developresu Rzeszów.

Asseco Resovia Rzeszów swój najbliższy domowy mecz rozegra dopiero 18 marca, kiedy to przeciwnikiem w hali na Podpromiu będzie PGE Skra Bełchatów. Chociaż dyspozycja rzeszowian nie powala, to dawny ligowy klasyk najprawdopodobniej zgromadzi w hali tłumy kibiców. Jak mówi Marcin Lew, menedżer ds. komunikacji, PR i marketingu w rzeszowskim klubie, na razie nie ma obaw, żeby spotkanie miało się odbyć bez udziału publiczności. - Nie ma sygnałów od PlusLigi dotyczących odwołania kolejki czy też rozgrywania spotkań bez udziału kibiców. Do kolejnego domowego spotkania jeszcze dwa tygodnie, dlatego w spokoju monitorujemy sytuację i czekamy, jak się rozwinie - mówi Marcin Lew.

Koronawirus w Polsce. Co warto wiedzieć na jego temat

Koronawirus o zmienionej niedawno nazwie SARS-CoV-2 powoduje zapalenie płuc o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się gorączką, suchym kaszlem, trudnościami z oddychaniem, widocznymi zmianami w płucach na skanach RTG. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną.

Okres inkubacji wirusa (czyli czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby) trwa od jednego do 14 dni. Wirus należy do rodziny tzw. koronawirusów, które swoją nazwę zawdzięczają temu, że pod mikroskopem elektronowym pokrywające je wypustki przypominają koronę słoneczną, jaka otacza Słońce w czasie całkowitego zaćmienia.

Nie ma jeszcze szczepionki na koronawirusa

Nie ma dostępnej szczepionki, a nawet jeśli zostałaby stworzona, to i tak jej produkcja trwałaby kilka miesięcy (i nie ma możliwości przyspieszenia tego procesu ze względów technologicznych). Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że szczepionka będzie gotowa najwcześniej za rok.

Nie ma także leków przeciwko temu wirusowi. Pacjenta mającego trudności z oddychaniem kładzie się pod respirator i czeka, aż jego organizm sam zwalczy chorobę. Niedawno tajlandzkie ministerstwo zdrowia poinformowało, że tamtejszym lekarzom udało się wyleczyć z ciężkiego zakażenia koronawirusem 71-letnią Chinkę. Zastosowano u niej kombinację leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu grypy (oseltamiwir) i w leczeniu HIV (lopinawir i rytonawir), ale wyniki te nie zostały potwierdzone przez inne kraje.

Nie każda osoba zarażona wymaga hospitalizacji. Szacuje się, że około jednej czwartej zakażonych ma ciężki przebieg choroby, reszta umiarkowany lub lekki, niewymagający pobytu w szpitalu, tylko kwarantanny w domu. Wszystko wskazuje na to, że zakażenie koronawirusem może też przebiegać zupełnie bezobjawowo.

Koronawirus. Jak chronić się przed zarażeniem?

Przed zarazkiem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi, a także poprzez przestrzeganie zasad higieny (częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sek., szczególnie po wyjściu z łazienki; przed jedzeniem; i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Zamiast wody i mydła można użyć odkażacz do rąk na bazie 60-proc. alkoholu).

Z powodu trwania epidemii SARS-CoV-2 nasz Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji). Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin, do odwołania.

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590.