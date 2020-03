– Znajoma kupiła ostatnio maseczkę na Allegro. Dała za nią 150 zł – za jedną sztukę. Zwykle takie maseczki były po 50 gr – 2 zł. Ale znajoma mówi, że woli wydać więcej, dmuchać na zimne – opowiada 26-letnia Basia. Prowadzi niewielki salon kosmetyczny na jednym z rzeszowskich osiedli.

Można u niej zrobić hennę brwi, rzęs, zamówić ślubny makijaż czy hybrydowy manicure. Na brak klientów dziewczyna nie narzeka. Ostatnio przychodzą do niej nie tylko po to, by poprawić brwi czy paznokcie. Przychodzą i pytają, czy mogłaby im odsprzedać choć jedną maseczkę ochronną. – Odmawiam. Kończy mi się zapas, a w hurtowniach już nie ma. Można kupić na Allegro, ale ceny są kosmiczne. Na przykład za paczkę 20, 30 sztuk maseczek musiałabym wydać około 500 zł. Ludzie, którzy mają zapasy, zwęszyli w tym niezły biznes – opowiada Basia.

Pokazuje mi stronę ogłoszenia. Za opakowanie 50 sztuk maseczek ktoś żąda ceny 999,99 zł. Basia się martwi, bo z powodu braku w hurtowniach będzie musiała poszukać ich gdzieś indziej. – Maseczki są mi potrzebne, gdy robię klientkom manicure hybrydowy. Po to, by nie wdychać pyłu. Często zakładam też maseczkę, gdy któraś z klientek przychodzi i mówi, że jest przeziębiona. I w drugą stronę – gdy sama czuję, że coś mnie łapie, i nie chcę zarażać moich klientek – mówi dziewczyna.

Hurtownie potwierdzają, że takiego wzrostu sprzedaży środków czystości i higieny nie miały od lat. Przykładowo Higma Service, jeden z ogólnopolskich dystrybutorów środków czystości dla firm, podaje, że od początku stycznia sprzedała o 63 proc. więcej środków do dezynfekcji niż w tym samym okresie w 2019 r.

Będę musiała podnieść ceny?

W hurtowniach brakuje nie tylko maseczek ochronnych. Brakuje także płynów do dezynfekcji pomieszczeń. – Salony kosmetyczne mają wytyczne z sanepidu, jakich dokładnie płynów muszą używać do codziennej dezynfekcji pomieszczenia. Nie ma ich już w hurtowniach, a na Allegro są w cenach podobnych jak maseczki. 500-700 zł za litrową butelkę płynu. Mam też problem z kupnem preparatu do dezynfekcji rąk. Używam go przed wykonaniem manicure'u – mówi kosmetyczka. Na forach na Facebooku kosmetyczki wymieniają się informacjami, gdzie jeszcze można je dostać. W hurtowniach słyszą, że wszystko wyprzedane, a na nowe zamówienia trzeba czekać. – Jeśli wydam tysiąc złotych na rzeczy, za które do tej pory płaciłam grosze, będę musiała podnieść ceny usług. Nie chcę tego robić, bo stracę klientki – martwi się Basia.

Maseczek ochronnych brakuje, więc ludzie rzucili się na… budowlane. W rzeszowskich marketach budowlanych to ostatnio jeden z najczęściej kupowanych artykułów. Tam też zaczyna maseczek brakować. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie zaleca osobom zdrowym korzystania z maseczek ochronnych. Należy je nosić wówczas, gdy dana osoba opiekuje się chorym lub gdy pojawiają się pierwsze objawy, żeby nie zarażać innych. Zaleca za to częste i dokładne mycie dłoni.

Koronawirus do Polski już dotarł. W środę rano Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pierwszy w Polsce przypadek zakażenia. Pacjent leży w szpitalu w Zielonej Górze, czuje się dobrze. W Rzeszowie ze sklepowych półek błyskawicznie znikają żele antybakteryjne. W Rossmanie półki, gdzie zwykle stoją, są puste. – Faktycznie produkty do dezynfekcji rąk cieszą się w ostatnich dniach bardzo dużym zainteresowaniem. Zazwyczaj taki popyt na te produkty był w okresie jesiennym, gdy np. mamy szykowały swoim dzieciom wyprawki do szkoły. Jesteśmy w stałym kontakcie z producentami tych wyrobów i dokładamy wszelkich starań, aby klienci mogli korzystać z naszego pełnego asortymentu – informuje Jakub Jankowski, pracownik działu rzecznika prasowego Rossmanna.

Półki świecą pustkami także w hipermarketach. Ludzie wykupują mąki, ryże, makarony, konserwy. Wody biorą w zgrzewkach. Przepytuję znajomych. Okazuje się, że większość ma już zapasy. Unikają pokazywania się w miejscach, gdzie jest dużo ludzi.

– Do tej pory nie zastanawiałam się nad tym, że na świecie szaleje epidemia koronawirusa. Jeździłam autobusem, odwiedzałam galerie handlowe, restauracje, puby. Ale później przeczytałam, że prezydent Tadeusz Ferenc odwołał miejskie imprezy, i podziałało mi to na wyobraźnię. Wieczory wolę spędzać w domu, zakupy zrobiłam na zapas, te codzienne ograniczam do minimum – mówi Karolina, 25-latka.

Prezydent Tadeusz Ferenc odwołuje imprezy

27 lutego prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podjął decyzję o odwołaniu imprez, organizowanych przez Urząd Miasta Rzeszowa. Jednak większość imprez u innych organizatorów - w klubach, pubach, prywatnych placówkach kulturalnych - odbywa się normalnie. Odwołane zostały tylko spektakle w Teatrze Maska (łącznie z festiwalem "Źródła Pamięci"), wernisaże w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa i Biurze Wystaw Artystycznych, imprezy organizowane przez Estradę Rzeszowską. Ta decyzja obowiązuje aż do odwołania. W piątek odbędą się za to m.in. targi budowlane na ponad 200 wystawców z całej Polski.

- Komunikat prezydenta dotyczy tych imprez, na które ma wpływ jako organizator. Jeżeli chodzi o pozostałe wydarzenia, zaapelował do ich organizatorów, by sami podjęli decyzję. Odwołanie niektórych wydarzeń wiązałoby się ze stratami finansowymi - wyjaśnia Marcin Stopa, sekretarz Urzędu Miasta Rzeszowa. I podaje przykład. Jeśli na sobotę jest zaplanowana dyskoteka, bez której można się obyć i jej odwołanie nie zrujnuje finansowo organizatora, może on podjąć decyzję o odwołaniu w oparciu o zakaz prezydenta. - Ale to jest jego decyzja, prezydent Rzeszowa nie może na nią wpłynąć, nie ma takiego prawa - zaznacza Stopa. Gorzej z targami budowlanymi - odwołanie czy przeniesienie na inny termin wiązałoby się z ogromnymi kosztami dla wystawców i organizatorów. Ale nie mówi się głośno o tym, że aktorzy Teatru Maska, kiedy nie grają spektakli, zarabiają mniej.

Koronawirus. Autobusy do dezynfekcji

Miasto nie poprzestało na odwołaniu imprez. Każdej nocy pracownicy MPK dezynfekują miejskie autobusy. – Poza standardowym sprzątaniem teraz używamy dużej ilości preparatów dezynfekujących. Korzystamy ze środków na bazie alkoholu, przemywamy miejsca, których dotykają pasażerowie. To wszystkie uchwyty i poręcze, oparcia foteli, przyciski do otwierania drzwi, biletomaty oraz kasowniki. Pasażerowie mogą być spokojni, nie muszą się obawiać podróży komunikacją miejską – mówi Marek Filip, prezes MPK w Rzeszowie.

Mieszkańcom to nie wystarcza. Kilka dni temu do naszej redakcji zadzwonił czytelnik z propozycją, by dezynfekcja objęła także sygnalizację świetlną. Chodzi o przyciski, które wzbudzają zielone światło na przejściach dla pieszych. – Ludzie idą przez miasto, smarkają, kichają, a potem dotykają tych przycisków. Ktoś powinien dbać o ich czystość – uważa nasz czytelnik.

Momentami panika przybiera absurdalne formy. Znajoma opowiada mi, że w jednej z większych podrzeszowskich firm motoryzacyjnych pracownicy unikają kontaktu z Azjatą, który tam od dawna pracuje. Mimo, że mężczyzna od wielu miesięcy nie wyjeżdżał z Polski.