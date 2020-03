Koronawirus w Polsce. Zapisz się na specjalny newsletter, w którym zawsze znajdziesz sprawdzone informacje.

W piątek rano pan Piotr przyszedł z 6-letnim synem do przychodni Pro Medica przy ul. Szpitalnej w Przeworsku. Chłopiec tydzień temu zachorował na zapalenie oskrzeli.

- Czekaliśmy na wizytę kontrolną u naszego lekarza rodzinnego. W przychodni był jeszcze jakiś młody mężczyzna. Zwróciłem na niego uwagę, bo mocno kichał i kaszlał. Na wszelki wypadek odsunąłem syna na koniec korytarza - relacjonuje pan Piotr.

Chwilę po tym, jak mężczyzna wszedł do gabinetu, zza drzwi wyszła pani doktor. Miała na twarzy maseczkę ochronną. - Pielęgniarki zaczęły robić wszystko trochę szybciej. Usłyszałem, że pani doktor zadzwoniła do sanepidu. Ten chłopak wrócił z Niemiec, dlatego sanepid kazał zamknąć placówkę i spisać wszystkich pacjentów - opowiada pan Piotr.

Koronawirus. Pan Piotr i 6-letni syn są poddani kwarantannie

Pan Piotr zdążył wyjść z przychodni tuż przed jej zamknięciem.

- Ale od razu zadzwoniłem do sanepidu i zapytałem, co mam teraz robić. Podałem swoje dane i usłyszałem, że razem z synem mamy czekać na dalsze wskazówki. Codziennie będę w stałym kontakcie z sanepidem, a przez najbliższe 14 dni pozostanę z synem pod domową kwarantanną. Ten okres może się zmienić w zależności od wyników badań mężczyzny. Poza tym jeśli u któregoś z nas wystąpią niepokojące objawy, mamy zostać przewiezieni do oddziału zakaźnego w szpitalu w Łańcucie - mówi tata 6-latka i dodaje, że jego żony kwarantanna nie obowiązuje.

Koronawirus. Przychodnia została zamknięta

Przychodnia jest objęta nadzorem sanepidu. Pacjenci i pracownicy przychodni są poddani kwarantannie. Lekarze nie przyjmują chorych. Placówka jest poddana dezynfekcji, a młody mężczyzna z podejrzeniem koronawirusa przebywa na oddziale zakaźnym w szpitalu w Jarosławiu. Poradnia najprawdopodobniej zostanie otwarta w poniedziałek.

Pan Piotr martwi się o syna, bo nie wie, kto w takiej sytuacji sprawdzi, czy 6-latek jest już zdrowy. - Syn czuje się co prawda dobrze, ale nie może ruszyć się z domu - dodaje pan Piotr.

Ryszard Trelka, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku, mówi, że pan Piotr może poprosić o wizytę lekarza do domu.

Koronawirus. 9 osób z Podkarpacia jest w trakcie badań

Obecnie na terenie województwa podkarpackiego pod nadzorem podkarpackiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego pozostaje 188 osób. Wszystkie są zdrowe. Dodatkowo trwa hospitalizacja 9 osób, są one w trakcie badań.

- Od 24 stycznia br. podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny obejmuje na terenie województwa nadzorem epidemiologicznym osoby, które przebywały w ostatnim czasie w rejonach utrzymującej się transmisji wirusa. Wszystkie poddawane były weryfikacji pod kątem stanu zdrowia, a dla bezpieczeństwa były lub są objęte dwutygodniowym nadzorem epidemiologicznym - informuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiej.

Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonano 42 testy, wszystkie są ujemne. Dotychczas na Podkarpaciu nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zarażonej koronawirusem SARS-CoV-2.

Koronawirus w Polsce. Co warto wiedzieć na jego temat

Koronawirus o zmienionej niedawno nazwie SARS-CoV-2 powoduje zapalenie płuc o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się gorączką, suchym kaszlem, trudnościami z oddychaniem, widocznymi zmianami w płucach na skanach RTG. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawy żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną.

Okres inkubacji wirusa (czyli czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby) trwa od jednego do 14 dni. Wirus należy do rodziny tzw. koronawirusów, które swoją nazwę zawdzięczają temu, że pod mikroskopem elektronowym pokrywające je wypustki przypominają koronę słoneczną, która otacza Słońce w czasie całkowitego zaćmienia.

Osoby, ktore przebywały w krajach azjatyckich i europejskich, gdzie odnotowano przypadki zakażenia koronawirusem, i zaobserwowały u siebie objawy, powinny bezzwłocznie poinformować o tym sanepid lub zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego.

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa. Numer infolinii to: 800 190 590.

Koronawirus. Jak chronić się przed zarażeniem?

Przed zarazkiem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi, a także poprzez przestrzeganie zasad higieny (częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 s, szczególnie po wyjściu z łazienki, przed jedzeniem i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Zamiast wody i mydła można użyć odkażacza do rąk na bazie 60-procentowego alkoholu).

Z powodu epidemii SARS-CoV-2 główny inspektor sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji). Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do odwołania.