Koronawirus w Polsce. Zapisz się na specjalny newsletter, w którym zawsze znajdziesz sprawdzone informacje.

W porównaniu do soboty liczba osób objętych nadzorem zwiększyła się do 273. Wczoraj takich osób było 212.

- Obecnie na terenie województwa podkarpackiego pod nadzorem podkarpackiego inspektora sanitarnego są 273 osoby - informuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzeczniczka wojewody podkarpackiego.

- Dodatkowo trwa hospitalizacja dziewięciu osób, są one w trakcie badań - dodaje Waksmundzka-Szarek.

REKLAMA

Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS CoV 2 w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonano 48 testów. - Wszystkie są ujemne. Dotychczas na Podkarpaciu nie stwierdzono żadnego przypadku osoby zarażonej koronawirusem SARS-CoV-2 - informuje Waksmundzka-Szarek.

Koronawirus w Polsce. Co warto wiedzieć na jego temat

Koronawirus o zmienionej niedawno nazwie SARS-CoV-2 powoduje zapalenie płuc o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się gorączką, suchym kaszlem, trudnościami z oddychaniem, widocznymi zmianami w płucach na skanach RTG. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawy żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną.

Okres inkubacji wirusa (czyli czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby) trwa od jednego do 14 dni. Wirus należy do rodziny tzw. koronawirusów, które swoją nazwę zawdzięczają temu, że pod mikroskopem elektronowym pokrywające je wypustki przypominają koronę słoneczną, która otacza Słońce w czasie całkowitego zaćmienia.

Koronawirus. Jak chronić się przed zarażeniem?

Przed zarazkiem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi, a także poprzez przestrzeganie zasad higieny (częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 s, szczególnie po wyjściu z łazienki, przed jedzeniem i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Zamiast wody i mydła można użyć odkażacza do rąk na bazie 60-procentowego alkoholu).

REKLAMA

Z powodu trwania epidemii SARS-CoV-2 główny inspektor sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji). Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do odwołania.

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590.