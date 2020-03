Decyzją Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego szpital powiatowy w Dębicy został całkowicie zamknięty dla odwiedzających.

"W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szpitala powiatowego w Dębicy osobom, których obecność nie jest niezbędnie konieczna" - brzmi komunikat. Decyzja sanepidu została wydana z klauzulą natychmiastowej wykonalności.

Podobny zakaz został wprowadzony w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Zarządzeniem dyrektora z 5 marca wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitalnych.

To odpowiedź na decyzję sanepidu, nakładającą na szpital obowiązek podjęcia skutecznych działań uniemożliwiających wstęp na teren lecznicy osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działań. "W związku z decyzją (...) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu wprowadza całkowity zakaz odwiedzin - do odwołania" - czytamy w komunikacie dyrekcji mieleckiego szpitala.

Zakaz odwiedzin wprowadziła także jedna z placówek w Rzeszowie - szpital Pro Familia. Ma ona związek z zachorowaniami na grypę."Szanowni Pacjenci! Myśląc o Państwa bezpieczeństwie, nowo narodzonych dzieci oraz personelu medycznego w związku ze zwiększoną ilością zachorowań na grypę wprowadzamy całkowity zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach. Gdy odwiedziny ponownie będą możliwe - damy od razu znać" - brzmi komunikat Pro Familii zamieszczony na facebookowej stronie szpitala.

Koronawirus w Polsce. Co warto wiedzieć na jego temat

Koronawirus o zmienionej niedawno nazwie SARS-CoV-2 powoduje zapalenie płuc o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się gorączką, suchym kaszlem, trudnościami z oddychaniem, widocznymi zmianami w płucach na skanach RTG. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawy żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną.

REKLAMA

Okres inkubacji wirusa (czyli czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby) trwa od jednego do 14 dni. Wirus należy do rodziny tzw. koronawirusów, które swoją nazwę zawdzięczają temu, że pod mikroskopem elektronowym pokrywające je wypustki przypominają koronę słoneczną, która otacza Słońce w czasie całkowitego zaćmienia.

Koronawirus. Jak chronić się przed zarażeniem?

Przed zarazkiem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi, a także poprzez przestrzeganie zasad higieny (częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 s, szczególnie po wyjściu z łazienki, przed jedzeniem i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Zamiast wody i mydła można użyć odkażacza do rąk na bazie 60-procentowego alkoholu).

Z powodu epidemii SARS-CoV-2 główny inspektor sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji). Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do odwołania.

REKLAMA

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590.