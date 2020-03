Robert Gwizdak jest lekarzem rodzinnym w POZ. Przyjmuje w przychodni w Starym Dzikowie.

- W czwartek przyszedł do mnie 60-letni pacjent. Miał bardzo wysoką gorączkę i bóle mięśniowe. W ostatnich dniach przyjąłem bardzo wielu pacjentów z objawami grypy i chorób grypopodobnych, ale objawy tego pacjenta wskazywały na bardzo ostrą infekcję. Ten pacjent nie był za granicą, ale uznałem, że mimo tego mógł mieć kontakt z kimś kto np. wrócił z Włoch. Bardzo wiele osób w okolicy stamtąd wróciło. Uważałem, że nieświadomie mógł mieć z kimś kontakt. Dlatego zrobiłem to, co było zalecane, zadzwoniłem do Sanepidu i na oddział zakaźny - opowiada lekarz.