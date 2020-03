W lubaczowskim Zespole Szkół uczy się ponad 1100 osób. Zdecydowana większość uczniów mieszka w Lubaczowie i pobliskich miejscowościach. 70 proc. młodzieży to uczniowie z terenów wiejskich, gdyż powiat lubaczowski to w większości teren rolniczy. W skład tej placówki wchodzi liceum ogólnokształcące, technika: ekonomiczne, mechaniczne, informatyczne, budowlane, geodezyjne, logistyczne oraz szkoła branżowa I stopnia.

Dyrektor apeluje przez radiowęzeł

We wtorek rano uczniowie usłyszeli apel dyrektora przez radiowęzeł. - Dyrektor powiedział, że jeden z uczniów wrócił z zagranicy i jest chory, przebywa w domu. Jest podejrzenie koronawirusa. Dyrektor zalecił nam, by w pierwszej kolejności po powrocie z innego kraju udać się do inspektora sanitarnego, i pochwalił postawę tego ucznia, który nie przyszedł do szkoły, a zgłosił się prosto do sanepidu - opowiada uczennica ZS w Lubaczowie.