We wtorek Ewa Leniart, wojewoda podkarpacka, wydała zakaz organizowania imprez masowych z udziałem publiczności na terenie Podkarpacia.

"Mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych informuję, że zakazywane będą planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności" - poinformowały służby wojewody.

W Polsce przybywa przypadków zakażenia koronawirusem. We wtorek rano w Warszawie odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Po godz. 10 na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że ze względów bezpieczeństwa wszystkie imprezy masowe w Polsce zostaną odwołane.

- (Ich - red.) bardzo szczegółowa definicja znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Wszystkim, którzy są organizatorami, będziemy na pewno przekazywać bardzo dokładne informacje poprzez wojewodów - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Koronawirus. Wojewoda apeluje o zrozumienie i współdziałanie z urzędnikami

Wojewoda Ewa Leniart zwróciła również uwagę, by w miarę możliwości organizatorzy przeprowadzali zwłaszcza imprezy sportowe bez udziału publiczności. Poprosiła, by informować o odwołanych imprezach i tych, które odbywają się bez publiczności, by nie było konieczności ich przerywania.

- Apelujemy o zdrowy rozsądek do organizatorów różnych imprez. Trzeba rozważyć ryzyko - tłumaczy Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzeczniczka wojewody.

Zapytaliśmy, czy w związku z nowym zarządzeniem w Filharmonii Podkarpackiej będą odbywały się koncerty. W sali koncertowej jest 666 miejsc, a zgodnie z ustawą imprezą masową jest wydarzenie organizowane w zamkniętym pomieszczeniu i bierze w nim udział co najmniej 500 osób.

Na stronie instytucji opublikowano oficjalny komunikat w tej sprawie: "Obecna sytuacja zagrożenia epidemiologicznego zmusza nas do odwołania koncertów organizowanych przez Filharmonię Podkarpacką. Zwrotu biletów można dokonywać w kasie Filharmonii" - czytamy w ogłoszeniu.

Koncerty w Filharmonii zostały zawieszone do odwołania. - Na razie nie ma decyzji, co z wydarzeniami, których organizatorem nie jest Filharmonia. Tymczasowo będą się odbywać zgodnie z planem - mówi pracownica Filharmonii Podkarpackiej.

Koronawirus. Prezydent Rzeszowa był pierwszy

27 lutego ze względu na realne zagrożenie związane z koronawirusem prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc odwołał wszystkie imprezy o charakterze masowym organizowane przez Urząd Miasta Rzeszowa. To m.in. wydarzenia kulturalne, które miały się odbyć w miejskich placówkach: BWA czy w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Również Teatr Maska odwołał wszystkie zaplanowane na najbliższe tygodnie spektakle.

Decyzja prezydenta będzie obowiązywała aż do odwołania.