„Zarząd klubu Asseco Resovia informuje, że dwa ostatnie mecze rundy zasadniczej w PlusLidze, zaplanowane w hali Podpromie odbędą się bez udziału publiczności. Informacja ta jest skutkiem decyzji podjętej przez premiera Mateusza Morawieckiego o odwołaniu wszystkich imprez masowych z powodu panującej epidemii koronawirusa, a także decyzji podjętej przez organizatora rozgrywek, Polską Ligę Siatkówki” – informują władze Asseco Resovii.

Zaplanowane mecze z PGE Skrą Bełchatów (18 marca, godz. 20.30) oraz Treflem Gdańsk (22 marca, godz. 20.30) rozegrane zostaną bez udziału publiczności. Oba spotkanie pokaże na żywo telewizja Polsat Sport.

Taka sama decyzja została podjęta przez zarząd Developresu Rzeszów, który w najbliższą sobotę zagra w hali na Podpromiu z BKS Bielsko-Biała. Ten mecz kibice będą mogli oglądać tylko w telewizji na antenie kanału Polsat Sport.

Koronawirus. Apklan Resovia Rzeszów rozegra mecz z publicznością?

Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zaplanowany na sobotę mecz piłkarski pomiędzy Apklan Resovią a Błękitnymi Stargard. Z informacji płynących od władz klubu wynika, że Pasy będą chciały spróbować zorganizować to spotkanie jako imprezę niemasową. – Postulujemy, by rozegrać ten mecz jako impreza niemasowa na 999 osób, jednakże musimy zrobić rozeznanie, zasięgając opinii z różnych środowisk. Decyzja odnośnie do organizacji meczu zapadnie jutro o 12 po spotkaniu zarządu sekcji – mówi Adrian Rudawski, wiceprezes Apklan Resovii Rzeszów.

Stal Rzeszów najbliższy mecz przed własną publicznością rozegra dopiero 22 marca (niedziela), jednak klub również wydał komunikat w sprawie epidemii koronawirusa. „W związku z decyzją Premiera RP o odwołaniu wszystkich imprez masowych informujemy, że dotyczy to również naszych meczów zarówno domowych, jak i wyjazdowych. Niezwłocznie zorganizujemy w klubie spotkanie, by ustalić, wszystkie kwestie w tym zakresie” – informuje Tomasz Flakowski, menedżer ds. rozwoju marki i komunikacji w Stali Rzeszów.