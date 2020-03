To miało być największe na Podkarpaciu tak duże zgromadzenie. Do Leżajska co roku w marcu przyjeżdżają tysiące chasydów, by modlić się przy grobie cadyka Elimelecha Weissbluma. Pobożni Żydzi wierzą, że w rocznicę swojej śmierci cadyk wraca na ziemię, by zabrać ich prośby do Boga. W ubiegłym roku do Leżajska przyjechało według danych leżajskiej Fundacji Chasydów 16 tys. pielgrzymów.

W tym roku rocznica śmierci cadyka Elimelecha przypada 17 marca.

Koronawirus. Organizatorzy spodziewali się w Leżajsku 20-30 tys. chasydów