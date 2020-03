Na przejściu granicznym w Medyce odprawa odbywa się w dwóch miejscach: na pieszym i drogowym przejściu granicznym.

Koronawirus. Ukraińcy wcześniej zaczęli mierzyć temperaturę podróżnym

– Ukraińcy sprawdzali nam temperaturę, jak wchodziliśmy do nich. Mają maseczki i rękawiczki. Ale widziałem ukraińską strażniczkę, która miała skórzane rękawiczki – mówi mieszkaniec Przemyśla, który we wtorek rano wybrał się do Szegini przez piesze przejście graniczne.

Gdy wracał, po polskiej stronie nic się jeszcze nie działo. – Wypisaliśmy tylko druk, z imieniem i nazwiskiem, telefonem i miejscem, do którego jedziemy. A my jedziemy do Zakopanego, stamtąd przyjechaliśmy. Na Ukrainie tańsze jest leczenie zębów, dużo tańsze są implanty. Pojechaliśmy na Ukrainę, by je sobie zrobić – mówi góral z Zakopanego.