"W środę, 11 marca br. o godz. 20.00 w katedrze rzeszowskiej, tak jak w całej Polsce, a także poza jej granicami rozbrzmiewać będzie modlitwa do Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o powstrzymanie epidemii koronawirusa oraz ochronę naszych rodzin przed jego skutkami. Będziemy modlić się na różańcu (częścią chwalebną) oraz Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę wszędzie, gdzie będzie to tylko możliwe" - informuje diecezja rzeszowska.