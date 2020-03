W sobotę ok. godz. 23 brzozowscy policjanci zostali poproszeni o pomoc ratownikom medycznym, którzy mieli przewieźć nietrzeźwego, agresywnego mężczyznę z raną głowy. Według zgłoszenia wynikało, że mężczyzna dwa dni temu miał wrócić z Włoch, z rejonu zagrożonego koronawirusem. To zgłoszenie zaalarmowało wszystkie służby ratownicze. W stosunku do mężczyzny zachowano wszelkie środki ostrożności i wdrożono procedury, które obowiązują w stosunku do osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

Koronawirus. Założył się z kolegą, że pojedzie karetką na sygnale Okazało się, że 34-letni mieszkaniec gminy Nozdrzec zrobił głupi kawał. Chciał zrobić na złość członkom rodziny, wezwał karetkę pogotowia. Poza tym założył się z kolegą, z którym pił alkohol, że jeszcze tego dnia pojedzie na sygnale karetką pogotowia do szpitala. Dlatego przy zgłoszeniu powiedział, że wrócił niedawno z Włoch. Mężczyzna faktycznie przebywał na terenie Włoch, ale było to trzy lata temu. Teraz 34-latek odpowie za swoje zachowanie. Za fałszywy alarm grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Nie czas na żarty Policja ostrzega, że wszelkiego rodzaju żarty tego typu nie pozostaną bezkarne. Wobec takich osób będą wyciągane surowe konsekwencje. Takie bezpodstawne zaangażowanie służb do działań może spowodować to, że osoba, która będzie faktycznie potrzebowała pomocy, może jej nie otrzymać lub otrzyma ją z opóźnieniem.