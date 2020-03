W środę zapadła decyzja o zamknięciu żłobków, przedszkoli i uczelni wyższych na dwa tygodnie. Jeszcze w czwartek i piątek szkoły mają obowiązek zapewnić opiekę dzieciom, choć nie będą odbywać się lekcje. Ale od poniedziałku do środy 25 marca nie będą pracować, a uczniowie i wychowankowie nie będą przychodzić do przedszkoli i szkół. Ma to zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Koronawirus. Rodzicom na opiekę nad dzieckiem przysługuje 14 dni zasiłku opiekuńczego