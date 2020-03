- Jak pani się tu dostała z Rzeszowa? To nasze miasto nie jest zamknięte? – jedna z pań pracujących w tutejszym Lidlu robi wielkie oczy. Tłumaczę, że miasto nie zostało zamknięte. I raczej nie zostanie.

Leżajsk jest pierwszą miejscowością na Podkarpaciu, w której odnotowano przypadek zakażenia koronawirusem. Służby i urzędnicy skąpią informacji o zarażonej osobie. Podają tylko, że to kobieta mieszkająca w powiecie leżajskim. Z nieoficjalnych źródeł dowiadujemy się, że ma 57 lat i pracuje jako recepcjonistka jednej z leżajskich przychodni. Pod obserwacją była od 9 marca.

- Wiemy, że jest to osoba zamieszkująca powiat leżajski. Kobieta czuje się dobrze i obecnie przebywa na oddziale zakaźnym szpitala w Łańcucie (Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych), gdzie zajmują się nią doskonali specjaliści – podaje Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiej.

Leżajsk Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

Więcej informacji podaje burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański. - Wiemy, że ta osoba nie przebywała w ostatnim czasie za granicą, również nie była ostatnio odwiedzana przez osoby z zagranicy. Niewykluczone jest więc, jak wskazał inspektor sanitarny na porannym spotkaniu, że wszyscy pracownicy tej poradni będą objęci kwarantanną, a część z nich będzie podlegała badaniu na obecność wirusa COVID-19. Niewykluczone, że do zakażenia koronawirusem doszło poprzez kontakt z pacjentem, który przyszedł do tej przychodni. Statystyki ogólnoświatowe wskazują, że około 80 proc. zakażonych koronawirusem nawet nie wie, że są zakażeni, bo przechodzą to bezobjawowo – mówi burmistrz.

Ireneusz Stefański, burmistrz Leżajska Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

Leżajsk. Kolejki w sklepach, puste półki w Lidlu

W blisko 14-tysięcznym Leżajsku życie toczy się w miarę normalnie. W miarę, bo w środę od samego rana mieszkańcy rzucili się na towar w sklepach. I w aptekach. – Masowo idą leki przeciwbólowe, przeciwwirusowe. Zszedł cały zapas spirytusu salicylowego. A maseczek nie mamy już od stycznia – mówi pracownica jednej z aptek w centrum Leżajska i pokazuje w połowie puste półki za sobą. Wszystkie panie, które widzę w aptece, pracują w maseczkach. – Nie mamy skąd zamawiać, bo braki są też w hurtowniach. A od rana ustawiają się kolejki – mówi kobieta.

Kolejki są i w małych sklepikach, i większych marketach typu Lidl czy Biedronka. Ludzie kupują wszystko: pieczywo, konserwy, mrożonki, makarony, ryż i kasze. W leżajskim Lidlu towarami deficytowymi są przede wszystkim świeże mleko, herbata i papier toaletowy. Część sklepu z artykułami higienicznymi jest niemal pusta. – Masakra, proszę zobaczyć jakie tłumy – mówi po cichu jedna z pracownic Lidla. Za chwilę zaczepia ją pan z pytaniem, czy będzie dziś jeszcze mleko. – Nie będzie – słyszy mężczyzna w odpowiedzi.

Lidl w Leżajsku Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

- Przyjechałam zrobić zakupy na zapas dla mojej babci. Sama staram się nie panikować, ale co zrobię, jak wszyscy wszystko wykupią? – zastanawia się jedna z klientek.

Podobnie myśli spora liczba mieszkańców miasta. Od rana dostaję zdjęcia i filmiki od znajomych z Leżajska i okolic. Piszą, że ich rodzice i znajomi zrobili już zapasy. Na zdjęciach widzę kolejki po kilkanaście osób i wózki wypełnione po brzegi.

Leżajsk. Kolejki w sklepach materiały Czytelnika

Leżajsk. Puste półki w sklepach materiały Czytelnika

Niektórzy przedsiębiorcy z Leżajska zdecydowali się zamknąć swoje lokale. I tak na przykład zamknięta została najpopularniejsza pizzeria w mieście – Greka. „Kochani! W związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa (Sars-CoV-2) na naszym terenie, w trosce o zdrowie Wasze i Waszych bliskich, podjęliśmy decyzję o zamknięciu naszej pizzerii do odwołania” – czytamy na facebookowej stronie pizzerii Greka.

Uczniowie masowo opuszczali zajęcia

Normalnie funkcjonuje urząd miejski. – Od rana odbieramy mnóstwo telefonów z pytaniami, czy urząd jest czynny. Dzwonią głównie mieszkańcy mniejszych miejscowości z powiatu leżajskiego, którzy mają tu różne sprawy do załatwienia. Odpowiadamy, że każdy, kto ma potrzebę załatwienia jakiejś sprawy w urzędzie, oczywiście może ją załatwić. Jesteśmy do dyspozycji – zapewnia Ireneusz Stefański. W urzędzie zostały wyznaczone dwa miejsca, w których każdy petent, jeśli ma taką potrzebę, może umyć ręce płynem dezynfekującym. - Traktujemy to jako środki ostrożności, w żadnym wypadku nie przejawy paniki – zastrzega burmistrz.

O pierwszym przypadku koronawirusa na Podkarpaciu dowiedział się w środę z samego rana od Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego. - Od razu podjęliśmy decyzję, że rozważymy możliwość zawieszenia zajęć w szkołach, jeśli będą takie zalecenia z sanepidu. Chwilę później premier ogłosił, że od poniedziałku zamknięte zostaną wszystkie szkoły w Polsce. Wcześniej, w czwartek i piątek szkoły będą organizować wyłącznie zajęcia opiekuńcze. Jesteśmy na to przygotowani i nasze szkoły przez te dni zaopiekują się dziećmi tych rodziców, którzy nie mogą zostać w domach – mówi burmistrz.

Choć w środę zajęcia dydaktyczne miały odbyć się normalnie, po komunikacie dotyczącym koronawirusa rodzice masowo odbierali dzieci ze szkół. - Takie miałem sygnały od dyrektorów tych placówek. Podejrzewam, że w drugiej połowie dnia dzieci już w szkołach nie było – mówi Ireneusz Stefański.

W Leżajsku są trzy szkoły podstawowe i dwie średnie. Szczególnie liczne są te ostatnie, bo chodzą do nich dzieci z całego powiatu. W jednym liceum uczy się około 1800 dzieci, w drugim – około 1500. Po tym, jak ogłoszona została informacja o koronawirusie, uczniowie spoza Leżajska masowo opuszczali miasto. Tak wynika z relacji mieszkańców. Po południu było już spokojnie.

Nieczynne są wszystkie przychodnie w mieście. Ma to związek z tym, że zakażona jest pracownica jednej z przychodni. Decyzja o tym zapadła na posiedzeniu powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, który został powołany w środę z samego rana.

W Leżajsku przychodnie zostały zamknięte do odwołania Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

Chasydzi nie przyjadą

Zanim świat dowiedział się o zakażonej koronawirusem w Leżajsku, tysiące chasydów odwołało swoją coroczną pielgrzymkę do grobu cadyka. To miało być największe na Podkarpaciu tak duże zgromadzenie. Do Leżajska co roku w marcu przyjeżdżają tysiące chasydów, by modlić się przy grobie cadyka Elimelecha Weissbluma. Szacuje się, że w tym roku przyjechać miało około 20-30 tysięcy Żydów. Oprócz tego w mieście nie planowano większych wydarzeń kulturalnych czy turystycznych. - Jedynie franciszkański ośrodek kultury planował organizację Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej. Z tego, co wiem, powiatowy inspektor sanitarny wydał zalecenie, aby rozważyć możliwość przełożenia festiwalu w czasie. Ojcowie dostosowali się do tego zalecenia – mówi Stefański.

Burmistrz Leżajska apeluje o rozsądek

Burmistrz Leżajska pyta, czy wjeżdżając do Leżajska, nie zauważyłam oznak paniki. – My sami nie obserwujemy większych objawów paniki. Pewnie wzrosła nieco liczba klientów w aptekach i sklepach. Poza tym całe miasto funkcjonuje normalnie – zapewnia Ireneusz Stefański.

Co by przekazał mieszkańcom Leżajska i okolic? – Najważniejsze to zachować spokój – zaznacza burmistrz. Radzi jednak, by mieszkańcy ograniczyli kontakty między sobą w większych grupach. Tym bardziej, że wciąż nie wiadomo, gdzie znajduje się pacjent zero, czyli źródło zakażenia, który trafił do przychodni. Burmistrz powtarza także komunikat sanepidu, by często i dokładnie myć ręce. I obserwować się.

Kobieta najpierw poszła do szpitala

Po mieście od rana krążyła plotka, że zakażona, gdy tylko źle się poczuła, udała się do szpitala w Leżajsku. Gdy wyniki testu na obecność koronawirusa u kobiety okazały się pozytywne, szpital miał zostać ewakuowany. To jednak tylko plotka. Szpital pracuje, choć od środy wstrzymane zostały planowe przyjęcia do szpitala. Obowiązuje też zakaz odwiedzin pacjentów.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. Tu przyszła zakażona koronawirusem 57-latka, gdy poczuła się źle Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

Dowiadujemy się, że zakażona mieszkanka Leżajska faktycznie była w szpitalu. Jednak jej wizyta była krótka. Kobieta dotarła do lekarza specjalnie wyznaczonym szpitalnym korytarzem, którym poruszają się wyłącznie pacjenci z podejrzeniem infekcji. Stąd została zabrana do szpitala w Łańcucie.

Postępowanie epidemiologiczne w tej sprawie zostało już zakończone. - Wszystkie procedury zostały dopełnione. Osoby, które rzeczywiście mogły mieć kontakt z chorą, zostały poddane obserwacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. U wszystkich osób, z którymi przeprowadzono wywiad epidemiologiczny, nie stwierdzono żadnych objawów chorobowych. Wszystkie służby pracują i wykonują swoje zadania. Nie ma powodów do paniki, prosimy o zachowanie spokoju – apeluje Małgorzata Waksmundzka-Szarek.