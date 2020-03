Nieuczciwi sprzedawcy oferują "cudowne środki" w internecie lub podszywają się pod instytucje i organizacje mające na celu zwalczanie i zapobieganie szerzeniu się wirusa czy też zajmujące się jego leczeniem.

- W sieci pojawiły się oferty sprzedaży środków, m.in. amuletów czy cudownych herbatek, które mają rzekomo uchronić przed zachorowaniem na koronawirusa, czy też w przypadku zarażenia spowodować cudowne ozdrowienie. Problem dotyczy nie tylko nieuczciwych sprzedawców, ale i podszywania się pod służby sanitarne i Ministerstwo Zdrowia oraz inne instytucje i organizacje, które walczą z rozprzestrzenianiem się i szerzeniem koronawirusa. Odnotowano przypadki nieuczciwych ofert i rozpowszechniania nie tylko w internecie nieprawdziwych informacji dotyczących właśnie ewentualnych metod leczenia tego wirusa - informują policjanci.

Policjanci ostrzegają przed oszustami. - Nie dajmy się zwieść, nie kupujmy cudownych środków mających nas rzekomo uchronić przed zachorowaniem na koronawirusa czy nagle uzdrowić. Nie wpuszczajmy też takich osób do swoich domów i o każdym tego typu przypadku trzeba nas informować - apelują policjanci.

Koronawirus na Podkarpaciu. Pierwszy przypadek wykryto u 57-latki

W środę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało na Twitterze o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na Podkarpaciu. Pacjentką jest 57-letnia mieszkanka Leżajska. Przebywa w Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie.

Pacjentka w poniedziałek, 9 marca zgłosiła się na oddział zakaźny w Łańcucie. Miała typowe objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem. Pobrana od niej próbka dotarła do sanepidu we wtorek w godzinach popołudniowych.

Koronawirus w Polsce. Odwołano zajęcia w szkołach i na uczelniach. Nie będą działać placówki kulturalne

Od czwartku nie będą się odbywać zajęcia w szkołach, ale rodzice mogą zostawić dzieci pod opieką nauczycieli dyżurnych. Od poniedziałku wszystkie szkoły i uczelnie wyższe będą zamknięte. To decyzja rządu Mateusza Morawieckiego, która obowiązuje od 12 do 25 marca. Została ogłoszona w środę przed południem.

Piotr Gliński, minister kultury, poinformował także o zawieszeniu działalności wszystkich instytucji kultury. Od czwartku do 25 marca zamknięte będą kina, muzea, filharmonie, opery, galerie i szkoły artystyczne.

Koronawirus w Polsce. Co warto wiedzieć na jego temat

Koronawirus o zmienionej niedawno nazwie SARS-CoV-2 powoduje zapalenie płuc o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się gorączką, suchym kaszlem, trudnościami z oddychaniem, widocznymi zmianami w płucach na skanach RTG. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawy żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną.

Okres inkubacji wirusa (czyli czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby) trwa od 1 do 14 dni. Wirus należy do rodziny tzw. koronawirusów, które swoją nazwę zawdzięczają temu, że pod mikroskopem elektronowym pokrywające je wypustki przypominają koronę słoneczną, która otacza Słońce w czasie całkowitego zaćmienia.

Nie ma dostępnej szczepionki, a nawet jeśli zostałaby stworzona, to i tak jej produkcja trwałaby kilka miesięcy (i nie ma możliwości przyspieszenia tego procesu ze względów technologicznych). Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że szczepionka będzie gotowa najwcześniej za rok.

Koronawirus. Jak chronić się przed zarażeniem?

Przed zarazkiem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi, a także poprzez przestrzeganie zasad higieny (częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 s, szczególnie po wyjściu z łazienki, przed jedzeniem i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Zamiast wody i mydła można użyć odkażacza do rąk na bazie 60-procentowego alkoholu).

Z powodu trwania epidemii SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia-Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji). Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do odwołania.

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590.