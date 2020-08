W związku z sytuacją na Białorusi po sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich, protestach na ulicach i zatrzymaniach Unia Metropolii Polskich wystosowała stanowisko w tej sprawie, w którym sprzeciwia się użyciu przemocy przez białoruskie władze wobec protestujących.

Unia Metropolii Polskich w sprawie Białorusi: Siła nie może być argumentem w relacjach władzy ze społeczeństwem

„Wspierając działania mające na uwadze białoruską suwerenność i demokrację, pragniemy dać wyraz przekonaniu, że siła nie może być w żadnym razie argumentem w relacjach władzy ze społeczeństwem” – czytamy i dalej: „Wolność jest niezbywalnym prawem każdego człowieka. Nie można zachowywać milczenia, kiedy to najważniejsze prawo jest naruszane, kiedy narzędziem polityki staje się przemoc i opresja. Historia pozwala nam wierzyć, że władza obojętna wobec oczekiwań społeczeństwa ostatecznie nie może zwyciężyć. Potrafi ona jednak spowodować nieodwracalne szkody i wyrządzić krzywdy, których nie sposób zapomnieć ani zrekompensować. Jest to szczególnie ważne dla nas, Polaków, bo wiemy jak cenne i kruche zarazem są wolności oraz swobody obywatelskie. Apelujemy zatem do białoruskich władz o rozpoczęcie dialogu, który zastąpi stosowane obecnie rozwiązania siłowe”.