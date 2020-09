Z programu będzie mogło skorzystać dwudziestu najlepszych studentów z Białorusi. - Program adresowany jest dla kandydatów na I rok studiów oraz studentów wyższych lat relegowanych z białoruskich uczelni za udział w demonstracjach demokratycznych w swoim kraju - informuje Grażyna Bochenek, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

“School of Leaders for Democracy” (SoL-D) to specjalny moduł funkcjonującego na WSIiZ programu School of Leaders (SoL), który jest przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą podjąć naukę w Polsce, a zarazem są zainteresowani rozwojem swojej wiedzy i kompetencji dotyczących tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego.

- Celem programu jest wspieranie najzdolniejszych studentów narodowości białoruskiej, stymulowanie ich rozwoju oraz kształtowanie postaw liderskich i obywatelskich - mówi Grażyna Bochenek.

Z dużą nadzieją do programu podchodzi dr hab. Andrzej Rozmus, prorektor WSIiZ ds. nauczania. - Z niepokojem obserwujemy obecnie sytuację na Białorusi, tym bardziej że mamy studentów z tego kraju. Skontaktowaliśmy się z nimi, chcąc im w jakiś sposób pomóc. Staramy się na swój – bardzo praktyczny – sposób dotrzeć do tych osób potrzebujących, do rodzin naszych studentów. Stwierdziliśmy, że warto zrobić więcej, niż tylko kształcić studentów, którzy do nas z Białorusi przyjadą. Wymyśliliśmy, opracowaliśmy i wdrożyliśmy specjalny system stypendialny „School of Leaders for Democracy”. To jest kształcenie liderów dla demokracji. To jest program dedykowany studentom z Białorusi” – mówi dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

20 najlepszych studentów z Białorusi

Programem może zostać objętych 20 najlepszych białoruskich studentów, którzy rozpoczną kształcenie w roku akademickim 2020/2021. Podstawą do oceny studenta będą przesłane zgłoszenia oraz wyniki z egzaminów maturalnych (w przypadku studentów zrekrutowanych na I semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), średniej ocen za ostatni semestr nauki (w przypadku studentów zrekrutowanych na wyższe semestry studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich) albo średniej za studia I stopnia (w przypadku studentów zrekrutowanych na I semestr studiów II stopnia).

- Studenci należący do “School of Leaders for Democracy” otrzymają stypendium na semestr studiów w wysokości 100 proc. bądź 50 proc. czesnego, które po spełnieniu określonych wymogów może zostać przedłużone nawet do końca okresu kształcenia. W przypadku dużego zainteresowania uczelnia może zwiększyć liczbę przyznanych stypendiów - przekazuje Grażyna Bochenek.

Rekrutacja do programu “School of Leaders for Democracy” potrwa do dnia 10 listopada 2020 roku.