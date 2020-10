Od kilku dni w całej Polsce trwają protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zaostrzenia prawa aborcyjnego. W poniedziałek w wielu miastach doszło do blokad ulic, m.in. w Rzeszowie, gdzie we wczorajszej manifestacji uczestniczyło około 1 tys. osób. Podobne manifestacje odbywają się wieczorem m.in. w Krośnie, Tarnobrzegu, Przemyślu i Ustrzykach Dolnych.

We wtorek dojdzie do kolejnych protestów. Na Podkarpaciu odbędą się one w kilku miejscach, jednak lista manifestacji co chwila się powiększa i bardzo możliwe, że oprócz dotychczas ogłoszonych protestów, w późniejszych godzinach pojawią się nowe. Na bieżąco aktualizuje je na swoim Facebooku Młoda Lewica - Podkarpacie.