We wtorek w Polsce przybyło 19 364 zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało na Twitterze, że minionej doby badania potwierdziły zakażenie u 929 mieszkańców Podkarpacia.

Nowe potwierdzone przypadki według powiatów to:

Koronawirus na Podkarpaciu. Ponad 26 tys. osób na kwarantannie

Na terenie Podkarpacia 26 467 osób przebywa na kwarantannie. Izolacją jest objętych 13 262 osób. Podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr Adam Sidor poinformował, że aktualnie pod nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych pozostaje 311 mieszkańców.

Dotychczas badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 24 801 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, 10 206 osób zwolniono z izolacji. Odnotowano 473 zgony.

Kolejne 570 osób, które wyzdrowiały/zwolniono z izolacji to mieszkańcy 18 powiatów województwa podkarpackiego.

Jak przekazała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, do wtorku przebadano 130 375 mieszkańców Podkarpacia. Sanepid dodał, że dane to wyłącznie wyniki wpisane do bazy EWP i nie odzwierciedlają w pełni wszystkich przebadanych osób. "Nie wszystkie laboratoria na bieżąco wpisują wyniki do bazy" - poinformowały służby.

Obecnie w Polsce liczba zakażonych koronawirusem wynosi 414 844 osób. W kraju zmarło już 6102 chorych na COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Zmarło niemal 200 osób

Resort zdrowia przekazał także informację o śmierci 199 chorych. Koronawirus był bezpośrednią przyczyną śmierci 31 z nich, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 196 osób.

Podkarpacki sanepid poinformował również, że w dniach 22, 24, 25, 27-30 października oraz 1 i 2 listopada zmarło 12 mieszkańców województwa. To:

• 3 kobiety – z powiatu brzozowskiego (79 lat), dębickiego (58 lat) i kolbuszowskiego (84 lata),

• 9 mężczyzn – z powiatu kolbuszowskiego (70 lat), łańcuckiego (85 lat), mieleckiego (52 lata), przeworskiego (81 lat), rzeszowskiego (47 lat), sanockiego (72 lata), stalowowolskiego (87 lat), z miasta Przemyśl (89 lat) i z miasta Rzeszów (80 lat).