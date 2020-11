Jak informuje podkarpacki sanepid, od 24 listopada doszło do zmian w informowaniu o ilości przypadków oraz liczby zgonów z powodu koronawirusa w danym województwie. - Od dziś raportowanie danych epidemiologicznych SARS-CoV-2 odbywać się będzie według ujednoliconego systemu elektronicznego - informuje na Facebooku Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie.

- Przeprowadzona w całej Polsce analiza danych dotyczących przypadków zakażeń SARS-CoV-2 wykazała różnicę na poziomie 22 tys. wyników między systemem elektronicznym a innymi używanymi dotychczas narzędziami zbioru danych. Zidentyfikowane rozbieżności nie wpływały w istotny sposób na ocenę sytuacji epidemiologicznej. Dlatego od 24 listopada br. narzędzia rejestracji danych epidemiologicznych zostaną ujednolicone - przekazuje GIS.

Dlatego też na stronie podkarpackiego sanepidu nie pokazują się już informację o liczbie zgonów w naszym województwie.

Koronawirus na Podkarpaciu. 540 zakażeń w ciągu jednej doby

We wtorek wykryto 540 nowych zakażeń koronawirusem na Podkarpaciu - wynika z informacji, które po godz. 10.30 podało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

Jak informuje urząd wojewódzki, obecnie na Podkarpaciu jest 50 wolnych respiratorów. Poniżej dokładne informacje:

2252/1376 - ogółem liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19/ zajęte łóżka z potwierdzonym COVID-19,

183/133 - ogółem respiratory dla pacjentów COVID-19/ zajęte respiratory.

Koronawirus w Polsce. 10 139 zakażonych

Ministerstwo Zdrowia w komunikacie po godz. 10.30 opublikowanym na Twitterze przekazało, że w Polsce stwierdzono 10 139 nowych przypadków koronawirusa.

W porannym komunikacie resort zdrowia poinformował o śmierci 55 chorych na COVID-19. Natomiast z powodu chorób współistniejących zmarło 485 osób.

Obecnie w Polsce liczba zakażonych koronawirusem wynosi 909 066. W kraju zmarło już 14 314 chorych na COVID-19. Co istotne, ze względu na rozbieżności w raportowaniu zidentyfikowane przypadki, które nie zostały odpowiednio wcześniej zaraportowane, zostały 24 listopada dodane do ogólnej liczby zakażeń. To ok. 22 tys. przypadków.

Koronawirus w Polsce. Jak się chronić przed zakażeniem?

Przed zakażeniem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi, a także poprzez przestrzeganie zasad higieny (częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu; zamiast wody i mydła można użyć odkażacza do rąk na bazie 60-procentowego alkoholu).

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590.