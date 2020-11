Kino Zorza od początku pandemii zmaga się z problemami finansowymi. Władze placówki muszą na własną rękę pozyskiwać jakiekolwiek źródła zarobku, które pozwolą się utrzymać.

- Jest to na pewno bardzo trudny czas dla wszystkich instytucji kulturalnych, lokali gastronomicznych czy klubów fitness. My również jesteśmy bardzo zaniepokojeni, czy to wszystko potrwa jedynie do 27 grudnia, czy przełoży się na kolejny rok - mówi Katarzyna Kazanecka z kina Zorza.

Ratujmy kino Zorza. Liczy się każdy voucher i każda złotówka