Pożegnam go z ulgą. Gdyby podczas ubiegłorocznego Bożego Narodzenia ktoś opowiedział mi o pandemicznych świętach, jakie czekają nas w 2020 r., popukałabym się w głowę. Tymczasem scenariusz science fiction, znany głównie z hollywoodzkich produkcji, stał się naszą rzeczywistością.

Ten rok nas zaskoczył, przyniósł zmiany, których nikt się nie spodziewał, dlatego szybko stał się wielkim narodowym testem: dla rządzących, którzy bardziej dbali o politykę i własne interesy niż o naród, ale także dla każdego z nas, bo codziennie zdawaliśmy egzamin z odpowiedzialności za siebie nawzajem, z empatii i wsparcia dla słabszych. Dzieci, uwięzionie na wiele godzin dziennie przed ekranami laptopów z powodu zdalnej edukacji, zdawały trudny test z odporności psychicznej w warunkach izolacji od rówieśników. Wiele osób straciło zarobki, pracę, firmę. Byliśmy zmuszeni walczyć z chorobą własną i bliskich, uporać się z brakiem obecności innych ludzi i z uporczywie obecnym strachem, w wielu przypadkach także z nagłą stratą. Jakby mało było problemów – rząd urządził nam w czasie pandemii egzaminy z demokracji. Zmusił do wychodzenia z transparentami na ulicę, bo tylko tak można bronić swoich praw.

Problemy nie znikną

Problemy niestety nie znikną z powodu zmiany jednej cyferki: niewydolność służby zdrowia, niedofinansowany sanepid i rząd zmieniający prawo pod wpływem widzimisię – to niezałatwione sprawy, które jeszcze długo będą spowalniać walkę z koronawirusem.

Nadzieja na powrót to normalności sprzed pandemii zakiełkowała wraz z pojawieniem się pierwszych informacji o szczepionce przeciwko koronawirusowi. Teraz jednak, kiedy szczepienie staje się faktem, okazuje się, że nie ma na to wielu chętnych, nawet wśród osób związanych ze służbą zdrowia. Epidemiolodzy przekonują, że szczepionki to największy sukces ludzkości i że to jedyny sposób, by zwalczyć pandemię i wrócić do świata sprzed 2020 r. Tymczasem ludzkość przyjęła ten sukces nadzwyczaj nieufnie, w wielu wypadkach wybierając świadomie dalsze życie w strachu.

Po roku trudnych do udźwignięcia zmian i życiowych sprawdzianów czeka nas ostatni (mam nadzieję) test – całkiem inne niż do tej pory święta, trochę mniej świąteczne, bo wiele rodzin z powodu obostrzeń i strachu o zdrowie po raz pierwszy nie spotka się w tym roku w komplecie przy świątecznym stole.

Niezwyczajne będą więc w tym roku także i życzenia:

Drodzy Czytelnicy, zespół „Gazety Wyborczej” w Rzeszowie życzy Wam spokoju na Święta i nadziei na Nowy Rok, oby już nigdy nie powtórzył się taki jak 2020.