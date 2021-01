Obie moje córki urodziły się w szpitalu w otoczeniu czerwonych serduszek, lekarze badali maluszki nowiutkim sprzętem, na którym też naklejone było takie serduszko. Czułam się spokojna o dzieci. Dla mnie to już wystarczający powód, by co roku wspierać WOŚP, ale przecież nie jedyny. To wyjątkowe święto przyjaźni, radości i triumfu dobra nad hejtem, które jak żadne potrafi jednoczyć Polaków. Jurek Owsiak realizuje w Polsce misję – wydawałoby się – niemożliwą: pokazuje nam, jak wielu w tym kraju mieszka pozytywnych ludzi, gotowych do niesienia bezinteresownej pomocy. WOŚP nie dzieli, tylko łączy ludzi dobrem. W tym roku finał WOŚP będzie inny: bez koncertów, bez spotkań na głównych ulicach i placach w miastach. Jedno pozostaje niezmienne: chodzi o zebranie jak największej kwoty na pomoc chorym dzieciom.

WOŚP. Wylicytuj pierwszą stronę! „Gazeta Wyborcza” w Rzeszowie przyłącza się w tym roku do WOŚP, przekazując na aukcję pierwszą stronę „Tygodnika Rzeszów”. Wylicytuj ją i pokaż na niej siebie, swoją firmę, rodzinę, opowiedz o pasji, podróży życia, projekcie, który chcesz zrealizować, o czymś lub o kimś dla Ciebie ważnym. Szukaj naszej aukcji TUTAJ. Licytacja już trwa, zakończy się 31 stycznia. REKLAMA Serdecznie zapraszam!