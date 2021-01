WOŚP. Wylicytuj pierwszą stronę GW w Rzeszowie! Wyjątkowa okazja

Pandemia wywróciła wszystkie plany do góry nogami. Nawet Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy musiała je zmienić ze względu na ogłoszoną przez rząd „narodową kwarantannę”. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przesunięty z 10 stycznia na 31 stycznia. W tym roku nie będzie koncertów, ale od czego jest internet? Już trwają aukcje na rzecz WOŚP. Znajdź wyjątkową rzecz i licytuj! Jak zawsze chodzi przecież o pomoc chorym dzieciom. Tym razem pieniądze są zbierane na zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Działają e-skarbonki, ale wolontariusze będą chodzić z puszkami

Pomimo trudności związanych z pandemią koronawirusa do rzeszowskich sztabów WOŚP zgłosiło się 160 wolontariuszy. 130 z Młodzieżowego Domu Kultury oraz 30 z rzeszowskiego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce. 31 stycznia, czyli w dniu finału, będą oni chodzić po ulicach Rzeszowa i tradycyjnie zbierać pieniądze do puszek. Jednak oprócz tego w obu sztabach działają e-skarbonki.

Globus i stolik do wylicytowania na aukcjach WOŚP

Jedną z ciekawszych rzeczy na aukcjach WOŚP jest wystawiony przez sztab w Stalowej Woli unikalny aluminiowy globus od firmy Thoni Alutec. - Arcydzieło jest nawiązaniem do naszej zeszłorocznej mapy świata, która została zlicytowana dla WOŚP za 21 150 zł - mówią autorzy globusa.

Globus waży ponad 60 kg. Odlew nie jest produktem seryjnym, wykonana została jedna sztuka specjalnie, by wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 2021. Cena wywoławcza - 19 tys. złotych. Aukcja trwa do 3 lutego.

Sztab WOŚP przy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Hufiec z Mielca zaprasza do licytacji stolika wykonanego z bloku silnika V6, którego autorem jest Andrzej Dolot, mielecki mechanik samochodowy. Zainteresowanie nietypowym stołem jest spore, ponieważ jego cena przekroczyła już 1000 złotych. Licytacja trwa do 7 lutego.

W Sztabie WOŚP w Sanoku jest możliwość wylicytowania wyprawy off road w Bieszczadach dla 4 osób. Do dyspozycji zwycięzców aukcji jest specjalnie przygotowany do jazdy w terenie Nissan Patrol. - Na wyjeździe pokonujemy trudne przeprawy, trawersy i zmagamy się z trudnym bieszczadzki terenem - mówią darczyńcy aukcji - Park Off Road Czarna Bieszczady 4x4. Cena zbliża się powoli do 1000 złotych (894 złote). Licytacja trwa do 10 lutego.

Czas turkusu

Przepiękny pejzaż "Czas turkusu" przeznaczyła na aukcję rzeszowska artystka Anna Kuchniak. Cena wywoławcza 400 zł.

Prawdziwa gratka czeka na fanów twórczości Zdzisława Beksińskiego. Do wylicytowania jest certyfikowana grafika jego autorstwa z roku 2000 podarowana przez Muzeum Historyczne w Sanoku. O jej wartości może świadczyć fakt, że na prawie miesiąc przed końcem licytacji (11 luty) cena grafiki przekroczyła 3 tys. złotych.

To niejedyne ciekawe licytacje, jakie proponuje sztab w Sanoku. Wspomóc WOŚP można także poprzez zakup pozłacanych kolczyków na sztyfcie z kolekcji "Ostatni obraz", które są inspirowane ostatnim obrazem Zdzisława Beksińskiego (obecna cena - 540 złotych, licytacja kończy się 6 lutego).

Do pomagania zachęcają również strażacy z OSP w Niebieszczanach. Zwycięzca lub zwycięzcy aukcji organizowanej przez sztab w Sanoku będą mogli zobaczyć, jak wygląda praca strażaka ochotnika, zwiedzić jednostkę w Niebieszczanach, usiąść za kierownicą wozu strażackiego, zobaczyć, jak działa specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a także przymierzyć strażacki mundur, przejechać się wozem strażackim lub quadem po okolicy. Obecna cena to 322 złote, a licytacja trwa do 3 lutego.

