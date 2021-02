25-letni Mariusz Michalik zaginął we wtorek, 5 stycznia 2021 r. Jak ustalili policjanci, tego dnia wieczorem wyszedł z mieszkania przy ul. Grabskiego. Od tamtej pory nikt go nie widział, mężczyzna z nikim nie nawiązał kontaktu. Rodzina zgłosiła jego zaginięcie w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie, skąd pochodził 25-latek. Ponieważ jednak do zaginięcia doszło w Rzeszowie, poszukiwania przejęli policjanci z komendy miejskiej w Rzeszowie.

Trwają poszukiwania Mariusza Michalika. Policja prosi o kontakt osoby, które mogły go widzieć w dniu zaginięcia Fot. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie