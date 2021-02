25-letni Mariusz Michalik zaginął ponad miesiąc temu. Po raz ostatni był widziany 5 stycznia między godziną 21 a 22 - wtedy wyszedł z bloku przy ul. Grabskiego, w którym wynajmował pokój. Współlokatorom powiedział, że idzie na papierosa. Od tego czasu 25-latek nie wrócił do miejsca zamieszkania i z nikim nie nawiązał kontaktu.

Po kilku tygodniach bezskutecznych poszukiwań do akcji weszła Grupa Specjalna Płetwonurków RP z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, która zajęła się sprawdzaniem rzeszowskiej Żwirowni znajdującej się przy ul. Kwiatkowskiego oraz pobliskich stawów.

- Pracujemy od środowej nocy. Powoli zbliżamy się do koryta rzeki. Na razie badamy obszary trudno dostępne - mówi Maciej Rokus, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP.

Grupa Specjalna Płetwonurków RP prowadzi na rzeszowskiej Żwirowni i w okolicach poszukiwania 25-letniego Mariusza Michalika Grupa Specjalna Płetwonurków RP

Niestety pracę utrudniają trudne warunki panujące na zbiornikach wodnych, ponieważ są one pokryte grubą warstwą lodu i śniegu. Obecnie poszukiwane są obiekty, które mogą przypominać ciało człowieka. Jeśli nie przyniosą one skutku, płetwonurkowie poczekają na bardziej sprzyjające warunki. - Używamy takich metod, na jakie pozwalają nam warunki. Te badania będziemy prowadzić również w czwartek w nocy. Jeśli nadal nie będzie rezultatów, to wtedy, w przypadku lepszych warunków, sprawdzimy wszystko od a do z - przekazuje Maciej Rokus.

Zaginiony Mariusz Michalik

Rysopis zaginionego: wzrost 178 cm, średnia budowa ciała, twarz owalna, oczy niebieskie, włosy krótkie, szatyn, uszy średnie, nos prosty, średni, uzębienie pełne, twarz bez zarostu. Na co dzień nosi okulary.

Osoby, które widziały zaginionego, znają miejsce jego pobytu lub posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca jego pobytu, proszone są o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji I w Rzeszowie przy al. Rejtana 34 osobiście lub telefonicznie pod nr. tel. 47 821 38 39 lub z dyżurnym komisariatu: tel. 47 821 38 10 albo pod numerem alarmowym 112.