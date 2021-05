Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna, budowa S19 czy Centrum Nauki „Łukasiewicz”, inwestycja w turystyczne Eldorado w Bieszczadach, a może zniesienie „stref wolnych od LGBT”? Co doda Podkarpaciu energii do dalszego rozwoju? A co nakręci rozwój Rzeszowa? Zdecydujcie sami!

W ramach drugiej odsłony plebiscytu samorządowego „Wyborczej” Supermiasta i Superregiony 2040, która poświęcona jest przyszłości, dyskutujemy o największych szansach dla miasta i regionu. Okazało się, że pomysłów, na co samorządy powinny postawić akcent, planując działania na najbliższe lata i dziesięciolecia, jest bardzo wiele. Spośród nadesłanych przez Was propozycji, po redakcyjnej dyskusji, wybraliśmy 12 propozycji wyzwań dla Rzeszowa i 12 dla Podkarpacia.