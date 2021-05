Jak informują policjanci z Mielca, 30-letni Adam Ćwięka, mieszkaniec Trzciany (pow. mielecki), w poniedziałek, 10 maja, wyszedł z domu z zamiarem pójścia do pracy. W godzinach wieczornych skontaktował się jeszcze ze swoim ojcem. - Zadzwonił do niego około godz. 19. Zaginiony powiedział ojcu, że niebawem będzie w domu - przekazują mieleccy policjanci.

Niestety, telefon do ojca jest ostatnim śladem, jaki pozostawił po sobie 30-latek. Od tego momentu kontakt z nim się urwał. Mężczyzna nie powrócił do domu oraz nie odezwał się do swojej rodziny.