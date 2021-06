W piątek Konrad Fijołek spotkał się z rzeszowskimi dziennikarzami. Zapowiedział wprowadzenie przy szkołach stref spowolnionego ruchu, rozbudowę ścieżki biegowej na Bulwarach. Dużo było też o miejskiej zieleni i nowościach, jakie mają zostać wprowadzone w mieście. Konrad Fijołek zapowiedział, że zamiast małych nasadzeń chce postawić na sadzenie dużych drzew, a wycinki będą konsultowane społecznie. – Często piękne drzewa są chore i trzeba interweniować. Dyrektorzy dostali upoważnienie, że jeżeli coś zagraża bezpieczeństwu, mają działać i wycinać. A ja mam dostać esemesa, że taka decyzja została podjęta – mówił Konrad Fijołek.

Zieleń w Rzeszowie. Co zrobić, by wycinki drzew nie budziły tylu emocji?

Prezydent poprosił także spółdzielnie, by informowały o swoich planach na osiedlach, by miasto mogło o nich wcześniej informować mieszkańców. – Prywatnych inwestorów nie mogę do tego zmusić, ale będę pokazywał dobre przykłady, by oni też komunikowali swoje plany, bo to dla wszystkich lepsze – przekonywał Konrad Fijołek.

Do przyszłorocznego budżetu chce wpisać pieniądze na cyfryzację zasobów zieleni w Rzeszowie. – Chcemy wprowadzić do budżetu kwotę niezbędną do cyfrowej inwentaryzacji zieleni. Z tego systemu będzie można się dowiedzieć o wielkości koron drzew. To będzie dotyczyć wszystkich terenów, również prywatnych. Jeśli przedsięwzięcie miałoby trwać długo, to zostanie podzielone na etapy – zapowiedział prezydent. W pierwszym etapie inwentaryzacja zieleni objęłaby tereny strategiczne, miejskie, później pozostałe.

To przyspieszy komunikację np. w sprawie wycinki drzew. Wnioski od osób i instytucji, które będą planowały wycinkę, będą widoczne w systemie dla wszystkich. Będzie można zapoznać się z uzasadnieniem i powodami wycinki. – To pozwoli nam również badać bilans wycinek i nasadzeń, przyrostu rocznego, a na podstawie algorytmu – także produkcji tlenu – wyjaśnia prezydent.

Zapowiedział także zakup urządzenia do badania stanu drzew.

Co z konkursem na zagospodarowanie prawego brzegu Wisłoka?

Do piątku firmy zainteresowane zaprojektowaniem terenów na prawym brzegu Wisłoka mogły zgłaszać swoje propozycje w konkursie, który został ogłoszony jeszcze przed wyborami. Zainteresowanie jest bardzo duże, zgłosiło się 12 firm. Ale nowy prezydent ma nieco inne plany na te tereny.

Decyzja jeszcze nie zapadła, ale niewykluczone, że konkurs zostanie wstrzymany i ogłoszony nowy, który swoim zasięgiem obejmie także drugi brzeg rzeki. – Plusem rozszerzenia zakresu konkursu będzie, że zrobimy to raz, ale porządnie. Minusem jest natomiast to, że potrzeba będzie znacznie więcej środków. Ale w co inwestować, jeśli nie w tak kluczowe miejsce. Rozmawiam już na ten temat z miejskimi służbami – powiedział Konrad Fijołek, który chce, aby – zgodnie z jego zapowiedziami – taki konkurs poprzedziły szerokie konsultacje społeczne, a mieszkańcy mieli szansę się w nich wypowiedzieć.

Kiedy poznamy nazwiska wiceprezydentów?

Konrad Fijołek zapowiedział także zmiany organizacyjne w urzędzie miasta oraz zmiany kompetencji dla swoich zastępców, choć nazwisk wiceprezydentów ciągle nie zdradził. – Zakres obowiązków obejmie nowe wyzwania, jakie stoją przed miastem: związane z rozwojem technologii, zmianami klimatu, wizerunkiem miasta – mówił prezydent Fijołek.

Wiceprezydentów, jak dotychczas, ma być trzech, ale będą też pełnomocnicy, np. ds. osób niepełnosprawnych. Zmienić się ma także zakres obowiązków wydziałów, zwłaszcza tych, które łączą wiele kompetencji.

Nazwiska wiceprezydentów mamy poznać w tym tygodniu.