Ostrzeżenie dotyczące upałów i burz z gradem obowiązuje na terenie wszystkich powiatów województwa podkarpackiego.

Temperatura maksymalna w dzień może wynosić od 29 do 33 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 20 st. C. IMGW informuje, że takie upały mogą potrwać nawet do czwartku, 15 lipca.

Burze z gradem mogą wystąpić we wtorek, 13 lipca, do godz. 20. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" - przestrzega IMGW.