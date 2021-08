Spotkanie odbędzie się w czwartek 12 sierpnia. Rozpocznie się o godz. 17.00 w siedzibie UrbanLab przy ul. 3 Maja. Debatę poprowadzi Barbara Pujdak, dyrektorka Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się ze szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego dla prawego brzegu Wisłoka.

To jednak nie pierwsza tego typu inicjatywa. W ubiegłym tygodniu o obronie terenów zielonych i ewentualnej zabudowie tej części miasta debatowali inwestorzy, aktywiści, architekci, pracownicy Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, radni oraz prezydent miasta wraz ze swoimi zastępczyniami.

W trakcie pierwszego spotkania do dyskusji zaproszono wybrane osoby. Tym razem będzie inaczej. – Każdy może uczestniczyć w spotkaniu. Będzie ono realizowane w formie hybrydowej – tłumaczy dyrektorka BRMR.

Mieszkańcy będą mogli zjawić się osobiście w siedzibie UrbanLab lub wziąć udział w dyskusji za pośrednictwem platformy Zoom.

Aby uzyskać link do spotkania, należy zgłosić się do Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa za pośrednictwem adresu mailowego (sekretariat@brmr.erzeszow.pl) lub telefonicznie (17 748 49 00). Zgłoszenia będą przyjmowane do czwartku do godz. 15.