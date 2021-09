W Jasionce koło Rzeszowa, w bliskim sąsiedztwie już działającej tu fabryki BorgWarner, wmurowany został kamień węgielny pod nową halę produkcyjną dla tej firmy.

Powierzchnia, którą w nowej hali zajmie BorgWarner, wyniesie 11,3 tys. m kw., a buduje ją firma Panattoni. Rozpoczęta w kwietniu 2021 r. realizacja zgodnie z planem ma być gotowa pod koniec tego roku i wtedy rozpocznie się montowanie linii produkcyjnych. Oddanie całego budynku do użytku planowane jest w lutym 2022 r.

– Planujemy tu przeniesienie części produkcji z fabryki w Błoniu na Mazowszu. Dotyczy to modułów paliwowych FDM (fuel delivery modules) oraz pochłaniaczy oparów paliwa – CAN. Zakończenie transferu i start produkcji planowane są na wrzesień 2022 r. Ale już w marcu przyszłego roku zamierzamy uruchomić nową linią CAN, FDM w maju, reszta linii CAN zostanie uruchomiona we wrześniu – informuje Kamila Drewniak, specjalistka ds. komunikacji i administracji w Morse Systems Poland. Na nowych liniach będą produkowane komponenty zmniejszające zużycie paliwa i emisję spalin.

– Zdecydowaliśmy się na otwarcie kolejnej fabryki BorgWarner w tej lokalizacji ze względu na jej atrakcyjność i fakt, że będzie integralną częścią campusu BorgWarner w Jasionce. Budynek będzie zarządzany przez obecny zespół Morse Systems w Jasionce. Obecnie pół budynku będzie wynajmowane przez BorgWarner, druga połowa będzie brana pod uwagę przy kolejnych potrzebach biznesowych. Daje nam to możliwość na dalszy rozwój. W nowym zakładzie będziemy produkować głównie dla BMW, Daimlera, Forda, JLR, Porsche, Stellantisa i VW na rynek europejski, a część produktów będzie wysyłana do Azji: do Chin i Indii oraz do Stanów Zjednoczonych – mówi Barbara Osuchowska, Senior Europe HR Manager w BorgWarner.

Fot. Materiały prasowe BorgWarner

Planując rozbudowę, firma pomyślała o środowisku. – W całym budynku zdecydowaliśmy się na pełne oświetlenie LED, zarówno w hali produkcyjnej, jak i w pomieszczeniach biurowych, co nie tylko daje dużo większą trwałość, ale także oszczędzanie energii. W hali produkcyjnej zostaną zamontowane dystrybutory wody, aby wyeliminować plastikowe butelki. Każdy taki nawet najmniejszy krok przyczynia się do większej dbałości o ekologię – mówi Kamila Drewniak.

Zaczynali od dostaw dla Fiata, teraz produkują dla Jaguara

BorgWarner produkuje części do samochodów elektrycznych, hybrydowych i spalinowych. Pierwsza fabryka tej amerykańskiej firmy została otwarta w Polsce w 2009 r. właśnie pod Rzeszowem. W Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym w Jasionce uruchomiony został wówczas zakład produkcji turbosprężarek. Amerykanie zainwestowali 18 mln dolarów i zatrudnili ponad 100 osób, a planowali już wówczas zwiększenia zatrudnienia do 300 osób. Pierwszym klientem BorgWarner w Polsce była fabryka Fiata w Bielsku-Białej, dla której produkowano cztery modele turbosprężarek do silników Diesla.

BorgWarner produkuje części do samochodów elektrycznych, hybrydowych i spalinowych takich marek jak Jaguar, BMW, Daimler, Ford, Land Rover, Porsche czy VW.

BorgWarner Poland Sp. z o.o. jest częścią amerykańskiego koncernu BorgWarner Inc., producenta komponentów oraz systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych i przeniesienia napędu w pojazdach samochodowych. Firma specjalizuje się w produkcji turbosprężarek, układów kontroli i sterowania przekładni automatycznych oraz łańcuchów rozrządu dla branży motoryzacyjnej. Stosowane przez nią technologie przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych przy równoczesnej poprawie własności jezdnych. W Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym BorgWarner to obecnie trzy dywizje produkcyjne: Turbo Systems, produkcja turbosprężarek, Morse Systems, produkcja łańcuchów rozrządu, napinaczy i modułów rozrządu ze zmiennymi fazami, oraz Transmission Systems, produkcja przekładni automatycznych. Ulokowane jest tu także nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe – Rzeszow Technical Center, gdzie od podstaw projektowane, testowane i wdrażane do produkcji są turbosprężarki.

Co ważne dla rozwoju firmy, w październiku 2020 r. BorgWarner sfinalizował przejęcie firmy Delphi Technologies. Delphi Technologies zostało w 2017 r. wydzielone z firmy Delphi Automotive (która zmieniła nazwę na Aptiv) i specjalizuje się w układach napędowych, rozwijając technologie związane ze spalaniem, oprogramowaniem, sterowaniem i elektryfikacją.

W podwarszawskich Błoniach powstała wówczas spółka o nazwie BorgWarner Mobility Poland. W jej skład wchodzą cztery dywizje: Morse Systems, FIS, PowerDrive Systems oraz Aftermarket. Międzynarodowe transakcje finansowe BorgWarner wspiera natomiast Nowoczesne Centrum Techniczne, które od 20 lat funkcjonuje w oddziale w Krakowie.

Kogo poszukuje do pracy BorgWarner?

Pracownicy, którzy będą pracować w nowej hali produkcyjnej w Jasionce, zostaną przeszkoleni w fabryce BorgWarner w Błoniu na Mazowszu.

– Pracujemy nad planem szkoleń w Błoniu dla naszych pracowników i trwa przygotowanie do transferu. Rozpoczęliśmy również rozmowy z naszymi klientami, aby uzgodnić termin przenosin produkcji oraz warunki, na jakich możemy przenieść maszyny. Wszystko to rozpoczęliśmy rok wcześniej, aby mieć odpowiedni zapas czasu – wyjaśnia Kamila Drewniak.

Firma cały czas poszukuje nowych pracowników. – Do pracy w Jasionce szukamy lidera zmiany utrzymania ruchu, starszego kupca, analityka finansowego, inżyniera procesu, elektromechanika, automatyka utrzymania ruchu, inżyniera jakości dostawców, inżyniera zapewnienia jakości, lidera planowania produkcji, specjalisty ds. logistyki (planisty komponentów) oraz inżyniera procesu – wylicza Kamila Drewniak i podkreśla, że w związku z rozwojem firmy nowych miejsc pracy będzie jeszcze więcej.