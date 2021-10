W proteście przeciwko nieludzkiemu traktowaniu uchodźców przy granicy z Białorusią i niedopuszczaniu do niej dziennikarzy protestowało w Rzeszowie ok. kilkudziesięciu osób. Organizatorem protestu był Komitet Obrony Demokracji na Podkarpaciu.

– Jestem tutaj, bo jestem wściekły na to, co się dzieje. Tam na granicy są dzieci, takie jak mój syn – mówił mieszkaniec Rzeszowa, który odwiedził niedawno miejscowość Usnarz Górny. Wtedy, kiedy poseł Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej próbował dostarczyć jedzenie grupie 30 osób. – Czuję się bezsilny, a przychodząc tutaj, mogłem to wyrazić – mówił rzeszowianin.

Rzeszów. Protest przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego

Uczestnicy trzymali transparenty ze zdjęciami dzieci tulących pluszowe misie i pytaniem: „To są ci groźni terroryści?", „Gdzie są dzieci z Michałowa?", „Wstyd", „Nikt nie jest nielegalny" czy „Granica bezduszności". Były też nawiązania do Dekalogu: „Po 11. nie bądź obojętny".

Na schodach pomnika protestujący ustawili zapalone znicze. Nad głowami manifestujących powiewały flagi Polski i Unii Europejskiej. Na początku organizatorzy zaznaczyli, że formuła protestu ma być milcząca, ale kilka osób postanowiło publicznie wygłosić, co sądzi o działaniach i decyzjach rządu PiS.

– Przez cały zeszły rok opozycja prosiła, aby zamiast kolejnych tarcz był wprowadzony stan wyjątkowy – mówiła Agnieszka Itner z Manify Rzeszów, organizatorka Strajków Kobiet w Rzeszowie. – Nie wprowadzono go wtedy, wprowadzono go teraz. Pytam: po co? Ano po to, abyśmy się nie dowiedzieli, co oni tam robią. Aby dziennikarze nie mogli być na granicy i patrzeć władzy na ręce.

W swoim przemówieniu kobieta podkreślała, że to, co dzieje się obecnie przy granicy z Białorusią, jest wyjątkowo nieludzkie. Sama jest matką i nie może znieść widoku głodnych, brudnych dzieci. Udzielenie im pomocy nie jest proste, bo rząd zabronił społecznikom wjazdu na teren objęty stanem wyjątkowym.

– Żyjemy w takim kraju, który jest podobno bardzo katolicki. A przecież w Piśmie Świętym jest napisane, żeby głodnego nakarmić, a spragnionego napoić. Ale nie w Polsce i nie pod tymi rządami. Bo ten rząd jest antyludzki – mówiła Agnieszka Itner.

Dodała, że rząd ciągle dzieli ludzi na lepszych i gorszych, a tłum zaczął skandować: „Mamy dość". Z głośników rozbrzmiał utwór zespołu Maanam „Granice".

Protest odbywał się przy ulicy, kierowcy co jakiś czas trąbili, a niektórzy nawet krzyczeli przez okna samochodów: „J…ć PiS".

Protest w Rzeszowie. Musimy dopominać się o przestrzeganie prawa

Irena Paterek, aktywistka i działaczka KOD, przeczytała wstrząsającą relację wolontariuszki, która jest tuż przy granicy obszaru objętego stanem wyjątkowym, o tym, że życie ratuje się tylko wybranym. Paweł Preneta z Akcji Socjalistycznej przypomniał zaś o przeładowanych samolotach ludzi uciekających z Afganistanu.

– Wyobraźcie sobie teraz, jak bardzo przerażeni i zdeterminowani musielibyście być, aby zatrzymać startujący samolot – mówił Paweł Preneta. – Albo ruszyć z rodziną i dziećmi, aby szukać ratunku daleko od domu. Płynąc pontonem przez morze czy idąc pieszo przez pustynię. Zawierzając życie przemytnikom. Co roku tysiące ludzi się na to decyduje, na taką ucieczkę przed wojną. I odbijają się od murów fortecy Europy.

Mówił, że czytając informacje o zwłokach znalezionych w lesie czy dzieciach wywożonych do lasu przy polskiej granicy z Białorusią, można nabrać przekonania, że to, co się dzieje, jest haniebne i niespotykane.

– Ci ludzie są gotowi popełnić samobójstwo, byle nie wrócić do kraju, z którego uciekli. Nie słyszymy o ludziach, którzy są deportowani do swoich krajów i chwilę po tym giną w więzieniach, torturowani przed śmiercią – ostrzegał Paweł Preneta.

Liczy na potępienie działań rządu przez Europę, ale tak się nie dzieje. – Dlatego ten kryzys musimy zażegnać sami, domagając się przestrzegania prawa – apelował Preneta. – Pamiętajmy, że polskie władze łamią prawo międzynarodowe, nie przyjmując wniosków o azyl. Za określeniem wojny hybrydowej kryją się żywi ludzie.

Zauważył też, że Prawu i Sprawiedliwości znowu udało się nastraszyć Polaków uchodźcami.

Hańba ze strony Polski

Anna Skiba z Polski 2050 przypomniała, że tak niedawno to Polacy byli przyjmowani przez inne kraje.

– Po II wojnie światowej to nasze babki i dziadkowie przeżywali to samo piekło, co dziś ludzie na granicy. A ich dzieci także umierały w lasach. Dlaczego o tym zapominamy? – pytała rzeszowska radna. – Głośno mówimy, że wszystkie dzieci nasze są. A kiedy dzieci innej narodowości niż polska są wywożone do lasu, to zamykamy usta. Jeśli mamy w sobie człowieczeństwo, to naszym obowiązkiem jest pomaganie drugiemu człowiekowi. Bądźmy solidarni z tymi ludźmi i z tymi dziećmi, których spotkała ta hańba ze strony naszego kraju.

Po tych słowach manifestujący stali w milczeniu, a z głośników płynęła surowa fortepianowa muzyka. Po mniej więcej 30 minutach zgromadzenie się zakończyło, a protestujący rozeszli się do domów.