Sytuacja w rejonie przygranicznym na Podlasiu jest z każdym dniem coraz trudniejsza. Konflikt geopolityczny, wywołany przez prezydenta Białorusi, uczynił z uchodźców, uciekających z krajów objętych wojną, ofiary, które płacą najwyższą cenę - życie i zdrowie.

Osoby koczujące na granicy potrzebują wielu rzeczy. Rzeszowska Federacja Anarchistyczna zorganizowała zbiórkę przedmiotów, mających zapewnić uchodźcom warunki do przetrwania.

Potrzeba m.in. śpiworów, grubych kurtek, namiotów, grubych skarpet, butów zimowych (również dla dzieci), ciepłych spodni, czapek, rękawiczek, szalików i dziecięcych ubrań zimowych. Na liście najbardziej najpilniejszych potrzeb jest także woda w małych butelkach, musy owocowe, bezmięsne konserwy, kabanosy oraz suszone owoce.

"Dla was jest to kilka rzeczy więcej podczas zakupów, dla kogoś jest to butelka wody ratująca życie po 5-dniowym koszmarze bez wody i jedzenia!!! - piszą organizatorzy. Uchodźcy potrzebują także naładowanych powerbanków, czeskich kart SIM i działających telefonów do kontaktu z najbliższymi.

REKLAMA

Rzeszowianie mogą między 14 a 15 października (w godzinach od 18 do 20) dostarczyć przedmioty do Pracowni Aktywności Wszelakich przy ul. Dąbrowskiego.

Organizatorzy: "Tego nie mogę powiedzieć"

Dodatkowo prowadzona jest zrzutka pieniędzy na zakup wyżej wspomnianych przedmiotów. Celem jest zebranie 8 tys. zł. Dotychczas 43 wpłacających zasiliło konto kwotą prawie 2,5 tys. zł.

Przypomnijmy. Strefa przygraniczna objęta jest stanem wyjątkowym. Legalny dostęp do emigrantów mają służby państwowe. Organizatorzy zbiórki przekonują, że zrobią wszystko, aby uchodźcy skorzystali z przekazanych im przedmiotów. W jaki sposób planują tego dokonać? - Mamy taką możliwość, ale w jaki sposób to robimy, tego nie mogę powiedzieć. Jeżeli tego nie przejmą służby, to te przedmioty na pewno trafią do uchodźców - słyszymy w rozmowie z jednym z członków Fundacji Anarchistycznej.