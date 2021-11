Bieg Niepodległości rozpocznie się o godz. 11.11. 10-kilometrowa trasa została wytyczona ulicami miasta. Niektóre z nich zostaną częściowo lub całkowicie zamknięte dla ruchu.

9. edycja Biegu Niepodległości. Lista utrudnień w ruchu

Biegacze wyruszą z Rynku. Dalej trasa przebiegać będzie następująco: ul. Kościuszki, placem Farnym, ul. Sokoła, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzką (od Sobieskiego do Piłsudskiego) al. Piłsudskiego, al. Cieplińskiego, ul. Zygmuntowską (od ul. Moniuszki do ul. Jagiellońskiej), ul. Jagiellońską (od ul. Zygmuntowskiej do ul. 3 Maja), ul. 3 Maja, al. Lubomirskich, ul. Szopena (od ul. Kilara do pl. Śreniawitów), pl. Śreniawitów, ul. Hetmańską, Bulwarami nad Wisłokiem (zawodnicy pobiegną w kierunku Lisiej Góry, gdzie zawrócą), dalej przez Olszynki, ul. Szopena, al. Lubomirskich, ul. 3 Maja, ul. Kościuszki do Rynku, gdzie będzie meta biegu.