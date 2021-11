Po przerwie spowodowanej pandemią i obostrzeniami wprowadzonymi w związku z nią wracamy z Wielkim Testem Wiedzy o Rzeszowie. To wydarzenie, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec miasta, bez względu na wiek. W przypadku najmłodszych potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego. Jest jedno ale: liczba miejsc jest ograniczona. W Wielkim Teście Wiedzy o Rzeszowie przewidzieliśmy 111 miejsc.

Największe szanse na wygraną mają ci, którzy mają wiedzę na temat historii i współczesności miasta. Znają ciekawostki, liczby, geografię i samorząd rzeszowski. Interesują się tym, czym żyje Rzeszów. Śledzą sukcesy jego mieszkańców.

Wielki Test Wiedzy o Rzeszowie. Wystarczy odpowiedzieć na 60 pytań

Test składa się z 60 pytań zamkniętych, przy każdym do wyboru są cztery możliwe odpowiedzi i tylko jedna jest właściwa. Jak dotąd nikomu nie udało się poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Najlepszy wynik sprzed dwóch lat to 52 punkty, a z ostatniej edycji – 57. To może być dobra wiadomość, bo oznacza, że nie trzeba wiedzieć wszystkiego o mieście, by wygrać test i zgarnąć nagrodę. A jest o co zawalczyć.

Wielki Test Wiedzy o Rzeszowie. Do wygrania w sumie 6 tys. zł

Pula nagród Wielkiego Testu Wiedzy o Rzeszowie wynosi 6 tys. zł. Za pierwsze miejsce 3 tys. zł, za drugie 2 tys. zł, za trzecie 1 tys. zł. Dla zwycięzców będzie to miły zastrzyk gotówki tuż przed świętami.

Jest też jeszcze jedna wiadomość, która powinna zachęcić do zabawy: w tym roku wprowadziliśmy do regulaminu zapis, który uniemożliwia udział w teście ubiegłorocznym laureatom. Chcemy w ten sposób otworzyć drogę do zwycięstwa nowym uczestnikom.

Wielki Test Wiedzy o Rzeszowie. O co pytamy?

Oto kilka przykładów z poprzednich edycji: Jakimi liniami można dojechać na lotnisko w Jasionce? Jak nazywa się rzeszowska drużyna żużlowa? Które z rzeszowskich osiedli ma najwięcej mieszkańców? Ile lat ma Uniwersytet Rzeszowski? Gdzie położony jest dwór Chłapowskich? Kto skonstruował rzeszowską halę targową?

Tych pytań w tegorocznej edycji na pewno nie będzie. Nową pulę pytań układają wspólnie: prof. Andrzej Bonusiak, historyk Uniwersytetu Rzeszowskiego, i dziennikarze "Gazety Wyborczej" w Rzeszowie we współpracy z pracownikami Urzędu Miasta Rzeszowa.

Aby wziąć udział w teście, należy wysłać zgłoszenie na adres: test@rzeszow.agora.pl, w treści maila wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz numer kontaktowy.

Wielki Test Wiedzy o Rzeszowie odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim 16 grudnia o godz. 15.30.

Organizatorem testu jest "Gazeta Wyborcza", a partnerami miasto Rzeszów oraz Uniwersytet Rzeszowski.