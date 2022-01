Jest taki obszar ma mapie Podkarpacia (w południowej części województwa), który śmiało może być nazwany krainą czterech żywiołów. Z jej istnienia nie zdają sobie sprawy jej mieszkańcy, nawet ci, którzy nieźle znają przeszłość swojej ziemi. Niekiedy wprawdzie przywołują jakieś fakty czy nazwiska świadczące o obecności przedstawicieli innych nacji zamieszkujących w przeszłości tę część Podkarpacia, ale to się nie układa w całość bogatej krainy kilku żywiołów rozciągającej się w okolicach Krosna i Rymanowa.

Co mamy na myśli, mówiąc tutaj o żywiołach? Tym literackim raczej określeniem posługujemy się w odniesieniu do etnosów, czyli społeczności etniczno-kulturowych. Ich odrębna tożsamość kształtuje się jako rezultat nakładania się w czasie właśnie tych dwóch czynników: etnicznego (narodowościowego) i kulturowego, który początkowo pojawia się w nawiązaniu do religii czy innego systemu wierzeń. Dlatego czytamy o żywiołach germańskim, romańskim czy ruskim (rosyjskim), które ścierając się przez wieki, układały mapę Europy. W mniejszej skali te żywioły czy etnosy potrafiły ze sobą całkiem dobrze współpracować i dawać nową jakość gospodarczą czy kulturową; wystarczy przywołać przykład Łodzi z przełomu XIX i XX w. I tak właśnie było przez kilka stuleci w tej części Podkarpacia.

Zaczęło się w średniowieczu

Ta niezwykła historia wzięła swój początek w późnym średniowieczu, gdzieś w drugiej połowie XIV w., kiedy Kazimierz Wielki odzyskał dla Polski Ruś Czerwoną (wcześniejsze Grody Czerwieńskie). I aby wzmocnić w tym miejscu wschodnią granicę swego państwa, on, a następnie król Ludwik Węgierski postanowili sprowadzić znaczną liczbę osadników z pogranicza Saksonii i Turyngii. Problemem tych ziem było bowiem wtedy słabe zaludnienie i nikła substancja ekonomiczna i kulturowa, co było następstwem silnie dewastujących demograficznie i gospodarczo najazdów mongolskich (zwanych także tatarskimi), które przechodziły przez tę część Polski w XIII w. Osadnicy niemieccy przybywali całymi rodzinami. Byli głównie rzemieślnikami, co umożliwiło szybką odbudowę, a następnie rozwój odzyskanego przez Kazimierza Wielkiego terytorium. Skorzystało na tym w szczególności Krosno, dla którego wieki XV i XVI były wiekami świetności miasta. Nieco później, bo od XVI w., pojawiło się na tym terenie osadnictwo żydowskie. To dzięki ludności pochodzenia żydowskiego rozwinął się Rymanów, założony w XIV w. przez niejakiego Reymanna (budowę grodu zlecił mu książę Władysław Opolczyk). Oba miasta, Krosno i Rymanów, były lokowane na prawie magdeburskim, które tu przyszło wraz z osadnikami z Saksonii i Turyngii.

I w ten sposób uformował się komplet do naszej krainy czterech żywiołów. Jej pierwotnymi gospodarzami byli oczywiście mieszkający tu już wcześniej Lachowie-Lędzianie (Lechici), bo tak wymiennie historycy nazywają plemię, które wspólnie z Polanami i Wiślanami na przełomie X i XI w. dało demograficzną podstawę pod rodzące się wtedy państwo polskie. Jednak z uwagi na rozbicie dzielnicowe, do którego doszło w kolejnych wiekach, nastąpiła znacząca redukcja terytorium Polski z czasów Chrobrego na korzyść niemal wszystkich naszych sąsiadów, a w tym przypadku na rzecz zmieniających swoją postać księstw ruskich. To pograniczne terytorium pod wpływem toczonych o nie konfliktów przez władców polskich, ruskich i węgierskich oraz łatwo przenikających przez tę nierzadko ziemię niczyją najazdów mongolskich było pustoszone i zaniedbane. W rezultacie jego ludność została mocno przetrzebiona. Jeszcze w XIII w. rzadkie było tu osadnictwo stałe. Rozwój cywilizacji ruszył nad środkowym Wisłokiem na dobre dopiero, gdy pojawił się stabilny gospodarz, którym okazał się Kazimierz Wielki oraz jego następcy, czyli państwo polskie aż do rozbiorów. Stała obecność i znaczenie Polaków, głównie wyznania katolickiego, w krainie czterech żywiołów są zatem naturalne i nie wymagają tłumaczenia. Jeśli jednak ta część Polski była do czasów Kazimierza Wielkiego terytorium spornym pomiędzy władcami polskimi i ruskimi, to także dlatego, że było ono zamieszkane w znacznym procencie przez ludność ruską (rusińską). Oczywiście im bardziej na wschód, tym bardziej ten procent rósł. Jeszcze do XVII–XVIII w. granica między żywiołem polskim a ruskim przebiegała zaraz na wschód od Rymanowa. Mowa tu oczywiście o przewadze, a nie o wyłączności. Ludność tego pochodzenia, zwana Rusinami, zamieszkiwała tu podobnie jak Lędzianie „od zawsze", choć na obszarze krainy czterech żywiołów w znacznie mniejszym, a dalej na zachód wręcz w znikomym procencie.

REKLAMA

Trzeba tu jednak wskazać dwa interesujące przykłady obecności tego etnosu w naszej krainie. Są to po pierwsze, początkowo greckokatoliccy, a potem prawosławni Łemkowie, którzy ujawnili się w XIX w. jako odrębny etnos w rezultacie mieszania się przez wieki ludności wołoskiej, migrującej zwłaszcza w wiekach XIV–XVI od południa Karpat ku ich północy, z miejscową ludnością ruską (Karpatorusinami). Dlatego np. zaraz na południe od Rymanowa, po drodze do Jaślisk, mamy dwa Króliki – Polski i Wołoski. Ten drugi już nieistniejący, ludność wysiedlono, choć od kilkunastu lat trwa tam żmudna restauracja oryginalnej kamiennej cerkwi. Zresztą sam Rymanów był krótko przed II wojną światową siedzibą lokalnego administratora apostolskiego dla Łemków. Łemkowie są silnie obecni w wyobraźni ludzi mieszkających w krainie czterech żywiołów. Natomiast niemal nic nie wie się o tzw. Zamieszańcach, czyli ludności ruskiej, także prawosławnej, która zamieszała się w kilku wsiach na terenie pogórza na północ od Krosna (m.in. Krasna, Węglówka, Czarnorzeki). Niestety, została niemal w całości wysiedlona po II wojnie na Ukrainę.

Przybysze zapuszczają korzenie

Pierwotni mieszkańcy tego terenu, Polacy oraz w pewnym stopniu Rusini, zostali wzmocnieni w budowie życia kulturalnego i gospodarczego najpierw przez wspomnianych już osadników z Saksonii i Turyngii. Pojawili się oni w tamtym czasie (XIV–XV w.) na znacznie większym terytorium, głównie w kierunku zachodnim (dzisiejsze południe województwa małopolskiego). Na obszarze krainy czterech żywiołów przede wszystkim w pasie od Frysztaka po Rymanów. Osadnictwo niemieckie silnie zaznaczyło swoją obecność w takich miejscowościach, obok już wymienionych, jak Odrzykoń, Korczyna, Kombornia, Haczów czy Iwonicz, ale przede wszystkim w samym Krośnie, które w literaturze niemieckiej w odniesieniu do wieków XIV–XVI jest określane jako niemiecka Sprachinsel („wyspa językowa"), co znajduje potwierdzenie w źródłach. Językiem urzędowym w Krośnie do końca XV w. był niemiecki. Ta ludność napływowa znakomicie się spolszczyła, do tego stopnia, że już od końca XVIII w. etnografowie zaczęli określać ten etnos w zaniku niezbyt zręcznym określeniem „Głuchoniemcy" (po niemiecku Taubdeutsche), czyli ci, którzy są głusi na język ojców. Po silnej obecności tej imigracji pozostały nazwiska, z reguły spolszczone. Gdyby ktoś kiedyś w Krośnie któremuś z moich kolegów, Zajdlowi, Pelczarowi, Wajsowi, Frydrychowi czy Prejsnerowi, powiedział, że jest „Głuchoniemcem", mógłby narazić się na nieprzyjemną reakcję. Obok nazwisk pozostał gotyk, znakomite w tym stylu dwie świątynie w niewielkim przecież Krośnie, a także wspaniały i sławny kościół drewniany z XV w. w Haczowie (nazwa pierwotna Hanshof). Jednakowoż gdy Niemcy próbowali w czasie II wojny światowej zrobić z haczowian lokalną odmianę Goralenvolk, zostali odprawieni z kwitkiem.

I wreszcie docierają do przyszłej krainy czterech żywiołów Żydzi, dla których najbardziej gościnny okazał się Rymanów. Już od XIX w. w mieście przeważa ludność pochodzenia żydowskiego (ponad 50 proc.), a przed II wojną jest to nawet nieco ponad 60 proc. Rymanów staje się też dynamicznym ośrodkiem chasydyzmu z takimi sławami jak cadyk Menachem Mendel czy jego uczeń Cvi Hirsch. Z Rymanowa pochodził wybitny amerykański fizyk Izydor Izaak Rabi, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1944 r. Zagłada pochłonęła niemal w całości żydowską społeczność Rymanowa. Rymanowskich Żydów Niemcy kierowali do obozów w Bełżcu i Płaszowie lub rozstrzeliwali w okolicznych lasach. Dzisiaj o pamięć o rymanowskich Żydach upomina się lokalne stowarzyszenie, organizując od kilkunastu lat w sierpniu specjalne Dni Pamięci. Oczywiście ludność pochodzenia żydowskiego zamieszkiwała także inne miejscowości tej krainy, czego pozostałością są już dziś niestety tylko resztki kirkutów i synagog. Ta rymanowska dzięki restauracji i opiece jest niewątpliwie najwspanialsza. Relacje ludności żydowskiej ze współistniejącymi na tym obszarze etnosami nie zawsze układały się bezkonfliktowo, ale zasadniczo nie dochodziło tu do zajść znanych z innych części Polski, zwłaszcza z Kongresówki.

REKLAMA

Pojawiali się tu także inni zagraniczni przybysze, ale nie zostawiali znaczącego śladu na obszarze krainy czterech żywiołów. Warto jednak wspomnieć o Szwedach, którzy w niewielkiej liczbie osiedlali się dwukrotnie (w czasie potopu oraz na początku XVIII w.) w Haczowie i okolicach. Jeszcze do lat 70. poprzedniego wieku na mieszkańców kilku wiosek w tym rejonie mówiono żartobliwie „Szwedzi". Zaznaczali się nierzadko Węgrzy, ale głównie jako najeźdźcy, zwłaszcza w wiekach XVI i XVII. Notabene obroną Krosna przed ich kolejnym najazdem dowodził pewnego razu Szkot Robert Wojciech Portius, znany z handlu winem węgierskim i kulturalnego mecenatu w mieście, w którym się osiedlił. Zasłużył się swej nowej ojczyźnie do tego stopnia, że król Jan Kazimierz zrobił go wójtem Krosna. Jednak ślad węgierski jest tu obecny choćby w popularnym nazwisku Węgrzyn.

Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że granice podkarpackiej krainy czterech żywiołów są bardzo nieregularne, poszarpane, niekonsekwentne. Można jednak przyjąć, że leży ona wzdłuż linii łączącej Frysztak z Rymanowem. Na północy granicą może być początkowo linia Pogórza Jasielsko-Dynowskiego, potem od Komborni opadająca ku Rymanowowi, na południu zaś mógłby to być niegdysiejszy styk żywiołów polskiego i łemkowskiego, czyli linia zaczynająca się nieco na południe od Rymanowa (na jego obrzeżach, w Bałuciance śliczna cerkiewka odrestaurowana dzięki wysiłkowi grupki lokalnych polskich zapaleńców) i biegnąca przez Duklę, a potem łukiem ku północy, na zachód od Krosna dochodząca do drogi na Frysztak. Powtarzam, to linia umowna, lecz trzeba ją tak poprowadzić, aby w jej obrębie znalazły się, choć w różnych proporcjach, czasem tylko jako pamięć i spadek w postaci kultury materialnej i niematerialnej, wszystkie cztery żywioły.

Co z tym zrobić?

Ta podłużna wyspa kojarząca cztery główne żywioły, z lekką domieszką innych, zasługuje na ideową rekonstrukcję. Tak, chodzi o to, aby ona odżyła czy może raczej pojawiła się w świadomości mieszkańców tego zakątka Podkarpacia jako pewna idea, która może wydać im się atrakcyjna. To jest idea współżycia i wkładu czterech żywiołów w przeszłość i teraźniejszość tej ziemi. Warto się zastanowić, co z tego, czym dzisiaj jest ta kraina, jest dziedzictwem tej przeszłości. Jest rzeczą dowiedzioną, że lepsza znajomość przeszłości, także tej złożonej czy trudnej, czyni naszą tożsamość mocniejszą, dojrzalszą, inspiruje, sprzyja kreatywności i radzeniu sobie w trudnych, zmieniających się okolicznościach. Czy na przykład to, czego nie dostrzegają miejscowi, a na co zwracają uwagę przyjezdni z innych części Polski, czyli względny dostatek, pracowitość, zaradność, estetyka w otoczeniu, nie jest zasługą dziedzictwa, które zostało w spadku po tych czterech żywiołach? Oczywiście, aby tak się stało, trzeba byłoby ideę krainy czterech żywiołów starannie zbudować oraz rozpropagować wśród jej dzisiejszych mieszkańców. To jest praca dla stowarzyszeń, władz lokalnych, indywidualnych pasjonatów i badaczy. Pomocą mogą służyć programy finansowane z różnych źródeł, czasem podejmowane poza tym obszarem. Oto na przykład Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego realizuje od niespełna roku spory projekt badawczy właśnie o „Głuchoniemcach". Zobaczymy, czy uda się dojść temu zespołowi do jakichś nowych ustaleń, ale nawet odświeżenie wcześniejszych będzie interesujące i przydatne dla pomysłu krainy czterech żywiołów.

Bez wątpienia, sama kraina czterech żywiołów odpowiednio skonstruowana na poziomie promocji może mieć wielki walor turystyczny. Kiedy obwożę czasem moich znajomych z Warszawy po wybranych przeze mnie ścieżkach tematycznych ukazujących bogactwo czterech żywiołów na tak niewielkim skrawku terytorium, są zaskoczeni i zachwyceni. Oczywiście pomagają zabytki i przyroda, pozostawione tutaj ślady znakomitych postaci, literatura, ale tworzona z tych elementów całość jest szalenie atrakcyjna i byłoby „marnotrawstwem materiału" nie skorzystać z tej szansy. Musieliby w tym celu porozumieć się gospodarze terenu, zarówno władze lokalne, jak i prywatna przedsiębiorczość, stowarzyszenia społeczne, lokalne media. Trzeba byłoby powołać coś w rodzaju sieci, która zacznie tę ogólną ideę wypełniać przemyślaną mozaiką konkretów. Ktoś musiałby zacząć, może Krosno, a może nawet bardziej Rymanów, a może ktoś inny – tego nie da się zadekretować.

Takich krain w Polsce jest bez wątpienia więcej. Nasza podkarpacka kraina czterech żywiołów jest podana niemal jak na kinowym ekranie i tylko, cytując legendarnego Kisiela (Stefana Kisielewskiego), trzeba „umieć ją zobaczyć". I nie warto się spierać o detale zawarte w tym tekście. W ograniczonym objętościowo nie wszystko da się pokazać z należytą starannością czy proporcją. Obraz pełniejszy, bardziej wyważony, choć też nie da się go wynegocjować, opisowo-wizualny, może być jedynie dziełem wielu osób i instytucji. Wiemy, dzisiejszy klimat polityczny nie sprzyja pokazywaniu bogactwa naszego dziedzictwa, które jest przecież dziełem wielu narodów i religii. W tym pomyśle nie ma polityki, bo żaden z przywołanych tu żywiołów nie niesie ze sobą politycznego programu. Procesy asymilacyjne są tu nie do odwrócenia. Nie wolno jednak w tym kontekście zapominać, że myślenie i postawa plemienna w historii przegrywają, zostają zepchnięte do roli rezerwatu. A to nie jest typowe dla tych stron, w których duch otwartości i tolerancji oraz zdolności do współpracy przedstawicieli różnych żywiołów dawał w przeszłości świetne rezultaty. Świadczą o tym choćby dzieje przemysłu naftowego na Podkarpaciu.

Kraina czterech żywiołów nie stanie się sama. Ale ci, którzy w nią i jej potencjał uwierzą, którzy spróbują upleść choćby jeden splot czy wątek jej kobierca, już wygrają.

* Prof. Roman Kuźniar – politolog, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. międzynarodowych.

Roman Kuźniar Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta