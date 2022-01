Zjednoczona Prawica pielęgnuje rosnące wśród Polaków podziały, doprowadzając do tego, że po naszej legendarnej solidarności zostały już tylko pamiątki w muzeum.

Nadal są jednak takie chwile, gdy wiele Polek i Polaków potrafi jednoczyć się w dobrej sprawie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od 30 lat łączy ludzi dobrej woli i pozwala na moment przywrócić wiarę w to, że jest ich więcej.

W świecie, w którym zaufanie to towar wyjątkowo deficytowy, niezmiennie można ufać Jurkowi Owsiakowi w to, że wrzucając datek do WOŚP-owej puszki, pomagamy wielu chorym, a być może zdarzy się tak, że sami będziemy mogli skorzystać z tej pomocy. Ta wiara to żadna naiwność: każdy, kto musiał odwiedzić szpital, widział sprzęt z serduszkami.