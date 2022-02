Rozpoczynamy głosowanie w plebiscycie Szukamy Złotych Gwiazd. Szukamy w nim inwestycji i przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych, które w największym stopniu zmieniły życie mieszkańców Podkarpacia. Spośród propozycji nadesłanych przez czytelników, wybraliśmy dziewięć, na które można głosować poniżej.

Autostrada A4 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Najważniejsze połączenie drogowe, które łączy region z siecią autostrad i tras szybkiego ruchu w Europie. Prowadzi od granicy z Ukrainą w Korczowej do przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach. Zapewnia bezpośrednie połączenie z Niemcami, Czechami i Ukrainą. A4 w Polsce to w sumie 672 km, z czego 167 km przebiega przez Podkarpacie. Pierwszy odcinek w regionie został oddany w 2012 r., ostatni – z Rzeszowa do Jarosławia – w 2016 r. Dzięki autostradzie szybko zapomnieliśmy, jak staliśmy w korkach, by dojechać do Krakowa i dalej na zachód. Dzięki niej także w miejscowościach leżący wzdłuż DK94 zrobiło się spokojniej i bezpieczniej.

2. Terminal pasażerski Portu Lotniczego

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Po 2004 r. chętnie korzystaliśmy z możliwości, jakie dała nam otwarta Europa, sporo podróżujemy. Pamiętacie odprawy w siermiężnym baraku, o którym nikt nie śmiał mówić: „terminal". Był dla mieszkańców Podkarpacia powodem kompleksów. Inwestycje w lotnisko były jedną z największych ambicji władz regionu. Stały się możliwe dzięki funduszom unijnym. I tak za 140 mln zł udało się wybudować i oddać w 2012 r. nowy terminal pasażerski, który rocznie może obsłużyć nawet 1,8 mln pasażerów. Przy okazji rozbudowany został pas startowy, wybudowana nowa wieża kontroli lotów.

3. Woda dla Rzeszowa

Zakład Uzdatniania Wody w Rzeszowie Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

Jeden z najnowocześniejszych systemów uzdatniania wody, dzięki któremu zamiast wody chlorowanej pijemy wodę ozonowaną.

To była jedna z pierwszych i największych inwestycji Rzeszowa z funduszy europejskich. Dzięki projektowi „Poprawa jakości wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej", zrealizowanemu w latach 2007–2008 za ponad 160 mln zł z wykorzystaniem funduszy unijnych, możemy bez obaw dla zdrowia pić wodę prosto z kranu. Wieloetapowy proces uzdatniania wody, jaki ma teraz Rzeszów, jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. A my zamiast wody chlorowanej pijemy wodę ozonowaną.

4. Aeropolis

Firmy z Inkubatora Technologicznego 'Aeropolis' w Jasionce produkują przyłbice z antybakteryjną warstwą Inkubator Technologiczny 'Aeropolis'

Nie byłoby po co budować autostrady czy rozwijać lotniska, gdybyśmy pozostali rolniczą prowincją Polski. Ale Podkarpacie od momentu wejścia do Unii Europejskiej dzięki funduszom unijnym rozwinęło się także gospodarczo. Jednym z najważniejszych tego dowodów jest strefa przemysłowa przy lotnisku. Swoje siedziby mają tam światowi giganci, jak MTU czy Borg Warner, rozwijają się duże rodzime firmy i start-upy, a dzięki laboratoriom badawczym powstają nowe technologie. Instytucją, która to wszystko spina, jest Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis". PPN-T to 166 ha terenów inwestycyjnych, inkubator technologiczny, preinkubator akademicki i laboratoria badawcze służące rozwojowi gospodarczemu regionu.

5. Rozwój ośrodka akademickiego

Uniwersytet Rzeszowski Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Środki unijne pozwoliły się rozwinąć rzeszowskim uczelniom. Skorzystały z nich głównie uczelnie publiczne. Wybudowały nowe budynki, wyposażyły laboratoria w najnowocześniejszy sprzęt, można w nich realizować prace badawcze na światowym poziomie. To właśnie dzięki środkom unijnym powstało wielkie Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej czy najbardziej reprezentacyjny budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego – potężny kompleks przy ul. Pigonia, który łączy kilka funkcji: Kompleksu Naukowo-Dydaktycznego Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii (prawie 57 mln zł w całości z funduszy unijnych) oraz Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej (prawie 136 mln zł, z czego 85 proc. dofinansowania z RPO).

Finansowane były także projekty badawcze, np. „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym" – projekt Politechniki Rzeszowskiej za 115 mln zł, realizowany wspólnie z 11 partnerami: uczelniami i instytutami badawczymi w całej Polsce.

6. Rzeszowski program transportowy

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Przebudowa czterech najważniejszych ulic, 80 nowych autobusów, system sterowania ruchem i zarządzania komunikacją publiczną. To program wart 330 mln zł, który zmienił komunikację w Rzeszowie. Dzięki niemu przebudowano cztery ważne dla miasta ulice, miasto mogło wymienić przestarzały tabor, pojawiły się autobusy na prąd i na gaz. Najbardziej skomplikowaną częścią projektu było wprowadzenie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. To przebudowa 11 skrzyżowań, montaż na nich pętli indukcyjnych (służą m.in. liczeniu pojazdów), kamer, stworzenie centrum zarządzania ruchem i centrum zarządzania komunikacją publiczną.

7. Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Nowe otwarcie dla transportu publicznego, nowe połączenia kolejowe, przystanki i pociągi ułatwiające dotarcie do Rzeszowa z mniejszych miejscowości.

To projekt o wartości 300 mln zł, z czego dofinansowanie to 208 mln zł. Zmienia on życie mieszkańców Rzeszowa, bo wpływa na zmniejszanie liczby aut wjeżdżających do miasta. Ale jeszcze ważniejszy jest dla mieszkańców regionu – bo ułatwia dotarcie do jego stolicy. Za środki wyasygnowane na ten program zmodernizowano linie kolejowe, powstały nowe mijanki dla pociągów, przystanki i połączenia. Samorząd województwa kupił nowoczesny tabor, którym można podróżować w komfortowych warunkach. O tym, jaka jest skala tego projektu i jak dużej grupie mieszkańców regionu zmienia on jakość życia, świadczy fakt, że udział w nim bierze 16 podkarpackich gmin.

8. Galicyjski Rynek w Sanoku

Fot. Krzysztof Koch / Agencja Wyborcza.pl

Atrakcja dla mieszkańców i turystów przyjeżdżających w Bieszczady, jedna z najważniejszych na Podkarpaciu inwestycji w kulturę. Galicyjski Rynek powstał w 2011 r. na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, największego skansenu w Polsce. To obowiązkowe na liście miejsc do zwiedzania na Podkarpaciu. Galicyjski Rynek to rekonstrukcja centrum małego galicyjskiego miasta, w sumie 29 budynków: karczmy z kręgielnią, poczty, urzędu gminy, apteki, remizy, trafiki, piekarni z cukiernią, domów żydowskich, domu nauczyciela, woźnicy oraz zakładów: stolarskiego, fryzjerskiego, krawieckiego, szewskiego i zegarmistrzowskiego.

Wartość projektu to blisko 21 mln zł, z czego 11,6 mln zł to dofinansowanie z funduszy unijnych.

9. Środki na założenie firmy

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

Miliony złotych bezzwrotnych dotacji na założenie firmy – to m.in. dzięki temu spadło bezrobocie.

Po transformacji ustrojowej bezrobocie było jednym z największych problemów Podkarpacia. Udało się je zmniejszyć dzięki inwestycjom zagranicznych firm na terenie regionu, rozwojowi firm rodzimych, a także m.in. dzięki środkom, jakie urzędy pracy i inne instytucje dostawały z funduszy unijnych na wpieranie osób, które chciały otwierać własne biznesy. Tylko na dotacje dla osób do 30. roku życia Podkarpacie wykorzystało ponad 700 mln zł.

