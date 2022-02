Podkarpacie staje dziś przed realną możliwością napływu uchodźców wojennych z Ukrainy. Agresja rosyjska nieprzerwanie trwa, a informację o kolejnych osobach przekraczających granicę w obawie przed wojną jest coraz więcej. Świadomi nadchodzących wydarzeń są włodarze podkarpackich miast, a także ich mieszkańcy.

Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun zadeklarował, że udzieli wszelkiego wsparcia osobom, które ze względu na działania wojenne zdecydują się opuścić Ukrainę.

Dworzec kolejowy zamienił się w punkt przesiadkowy i hostel. W jednej z sal dworca znajduje się punkt recepcyjny, do którego zgłaszają się Ukraińcy, którzy nie mają w Polsce rodzin lub przyjaciół i chcą dostać się do tymczasowego ośrodka dla uchodźców.

W następnej sali na rozstawionych łóżkach polowych śpią zmęczeni ludzie. Od czwartkowego popołudnia do Przemyśla przyjechały cztery pociągi z Ukrainy. W sumie może to być około 1500 osób. W punkcie recepcyjnym znajduje się lista ośrodków, które są gotowe na przyjęcie uchodźców z Ukrainy.

Rzeszów wspiera i poszukuje wolontariuszy

W Rzeszowie przy dworcu PKP na ul. Grottgera urządzany jest całodobowy punkt informacyjny, czyli miejsce, w którym uchodźcy z Ukrainy otrzymają niezbędne informacje, potrzebną pomoc: posiłek, wodę, drobną pomoc medyczną, odpoczynek.

Miasto dysponuje 100 miejscami noclegowymi przeznaczonymi dla uchodźców z Ukrainy. Wolontariuszy znajdziemy także w innych miejscach, jak chociażby przy dworcu podmiejskim pod wiaduktem Śląskim.

Uchodźcy nie będą ulokowani na stałe w Rzeszowie, jedynie do czasu zorganizowania transportu do innych części kraju.

Infolinia ze wszystkimi potrzebnymi informacjami udzielanymi w języku polskim, ukraińskim i angielskim jest dostępna pod numerem: 17 788 99 00 od 25 lutego w godzinach 8-20, siedem dni w tygodniu.

- Trafiają do nas już pojedyncze rodziny, które kierujemy dalej do miejsc wskazanych docelowo - zaznaczył prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek podczas piątkowej konferencji prasowej.

Zbiórka dla uchodźców. Miasto kieruje do domów kultury

Od soboty, 26 lutego w godz. od 12 do 20 wszystkie przedmioty będzie można zostawić w każdej z filii Rzeszowskiego Domu Kultury oraz w Zespole Szkół Gospodarczych przy ul. Spytka Ligęzy.

Oto lista najpilniejszych rzeczy, które będzie można przekazać, aby wesprzeć uchodźców:

folia termiczna

śpiwory

karimaty (pokryte folią)

płaszcze przeciwdeszczowe

pielęgnacja

środki do mycia ciała

pasta do zębów

szczoteczki do zębów

grzebienie

bielizna damska

bielizna męska

bielizna dziecięca

podpaski

pieluchy dziecięce

pieluchy dla dorosłych

ręczniki papierowe

ręczniki z mikrofibry

przybory kuchenne wielokrotnego użytku: głębokie talerze, łyżki, widelce, noże, kubki

środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu

maski wielokrotnego użytku

jednorazowe maseczki

zapałki

baterie

latarki

świecie

zestawy medyczne

Gdzie szukać filii RDK?

Poniżej adresy 17. filii RDK, które są na prawie każdym rzeszowskim osiedlu:

Biała, ul. Kard. Karola Wojtyły 164

Budziwój, ul. Budziwojska 194

Country, ul. Herbowa 3

Dąbrowskiego, ul. Dąbrowskiego 17

Krynicka, ul. Krynicka 1

Matysówka, ul. Matysowska 99

Mieszka I, ul. Monte Cassino 14/60

Miłocin, ul. Miłocińska 75

Pobitno, ul. Konfederatów Barskich 43a

Przybyszówka, ul. Dębicka 170

Słocina, ul. Paderewskiego 154

Staromieście, ul. Staromiejska 43a

Staroniwa, ul. Staroniwska 46

Wilkowyja, ul. Olbrachta 120

Zalesie, ul. Wieniawskiego 84

Załęże, ul. Ks. Jana Stączka 12

Zwięczyca, ul. Beskidzka 6





Folkowisko organizuje pomoc. Hotel z bezpłatnymi noclegami

Pomoc dla uchodźców deklarują też stowarzyszenie Folkowisko, organizujące co roku w Gorajcu Festiwal Kultury Pogranicza Folkowisko. Ich pomoc sprowadza się do odbierania uchodźców z granicy, zapewnienia noclegu i wyżywienia w Chutorze Gorajec, a także pomagają w transporcie do innych miast, jeżeli ktoś wyrazi taką chęć.

Na stworzonym formularzu zbierają listę osób, które mogą pomóc uchodźcom poprzez organizację noclegu, wyżywienia lub transportu.

"Potrzebujemy na miejscu m.in. śpiworów, ręczników i środków higienicznych. Niezbędne rzeczy możesz dostarczyć do nas osobiście lub wysłać paczkę kurierem. Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą i damy znać, jakie są aktualne potrzeby" - piszą we wspomnianym formularzu członkowie stowarzyszenia.

Marcin Piotrowski, współorganizator zbiórki, deklaruje, że niezbędne akcesoria będą przekazywane do ludzi po ukraińskiej stronie przejść granicznych, którzy czekają na odprawę do Polski.

"Na stronę ukraińską chcemy dostarczyć agregaty, śpiwory, sprzęt medyczny i materiały opatrunkowe" - tłumaczy Piotrowski.

Ale nie tylko oni deklarują bezwarunkową pomoc. Bezpłatne noclegi dla uchodźców gwarantuje również hotel Perełka w Cisnej. - Nie precyzujemy ogólnej długości takiego pobytu. Będziemy to ustalać indywidualnie - słyszymy od jednej z pracownic obiektu.

Swoje wsparcie dla uchodźców w dowolnej formie możemy także zadeklarować na jednym z facebookowych profili: Pomoc przy granicy - koordynacja działań.

Punkty recepcyjne na Podkarpaciu. Gdzie są?

Jeżeli uchodźcy z Ukrainy nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, powinny udać się do najbliższego punktu recepcyjnego, gdzie otrzymają ciepły posiłek oraz pomoc medyczną i prawną, jeżeli będzie konieczna. To także miejsca, w których będą mogli przenocować.

Punkty recepcyjne znajdują się przy przejściach granicznych:

KORCZOWA - Krakowiec: Świetlica i budynek OSP. Adres: Korczowa 155

MEDYKA - SZEGINIE - Hala sportowa przy szkole podstawowej w Medyce. Adres: Medyka 285

BUDOMIERZ - HRUSZEW - Szkoła Podstawowa w miejscowości Krowica Sama Adres: Krowica Sama 183,

KROŚCIENKO - SMOLNICA - Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Adres: Łodyna 41

W punkcie recepcyjnym Ukraińcy otrzymają więcej informacji na temat pobytu w Polsce. Punkty to nie są miejsca przeznaczone do dłuższego pobytu, ale do "pierwszego zabezpieczenia".

Wyznaczono sześć województw, które będą zabezpieczać czasowy pobyt Ukraińców w Polsce. To województwa: małopolskie, śląskie, łódzkie, dolnośląskie, lubuskie, świętokrzyskie.

- Wojewodowie są przygotowani, mają ustalone miejsca pobytu dla osób, które zwrócą się z prośbą o udzielenie im schronienia na terytorium Rzeczpospolitej - powiedziała na konferencji prasowej wojewoda podkarpacka Ewa Leniart.