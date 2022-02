W Przemyślu na dworcu kolejowym funkcjonuje punkt recepcyjny, który nieprzerwanie od wybuchu wojny na Ukrainie przyjmuje uchodźców z tego kraju. Na miejscu przebywa Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla, i za pośrednictwem mediów społecznościowych pisze o bieżącej sytuacji.

W ostatnim wpisie, dokonanym w niedzielę w godzinach porannych, apeluje do osób chcących pomoc uchodźcom. Podkreśla, że należy wstrzymać się z kolejnymi dostawami, ponieważ magazyny miasta są pełne.

„Prosimy wstrzymać się z dowożeniem jakiejkolwiek pomocy do Przemyśla. Na chwilę obecną posiadamy absolutnie wszystko w dużych ilościach! Zorganizowaliście tak wielką pomoc, że wszystkie nasze magazyny są pełne. Nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną przyjmować kolejnych transportów!" – pisze na Facebooku Bakun.

We wcześniejszych wpisach wzywa także do nieudzielania pomocy w ciemno. Chodzi głównie o osoby, które jadą na granicę, ale wcześniej nie umówiły się z konkretnymi osobami uciekającymi z Ukrainy.

„Przyjeżdżajcie tylko wtedy, kiedy jedziecie po rodzinę lub znajomego i wiecie, że te osoby z wami pojadą. Osoby opuszczające tereny objęte wojną są nieufne i bardzo niechętnie korzystają z transportu prywatnego. Niestety pojawiły się również przypadki naciągaczy" – pisze Bakun.

Prezydent Przemyśla prosi o nieprzywożenie dużych dostaw wody i innych produktów do punktu recepcyjnego na dworcu PKP w Przemyślu.

„Prosimy o wcześniejszy kontakt, gdzie należy dowieźć rzeczy przez siebie dowiezione. Dla transportów z wodą będzie to baza MZK przy ulicy Lwowskiej 9A, dla produktów spożywczych, pieczywa, nabiału itp. będzie to Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych przy ul. Bakończyckiej 11, dla innych produktów będzie to sala przy ulicy Wodnej 2" – informuje prezydent Przemyśla.

Pomoc na granicy. Co potrzeba?

Aktualnie w Przemyślu nie potrzeba ubrań – ani dla dorosłych, ani dla dzieci. Bakun wyjaśnia, że najpilniejsze potrzeby dotyczą pościeli, koców, poszewek jednorazowych, pokrowców na materace, batonów, batonów energetycznych, opakowań jednorazowych na herbatę i posiłki, środków higieny (szampony, żele, mydła w płynie). Potrzebne są również łóżka polowe, materace i kamizelki odblaskowe.

Także na przejściu granicznym w Medyce najpilniejsze potrzeby dotyczą koców oraz pościeli. Taką informację przekazał obecny na granicy poseł Marek Rząsa. Przydadzą się także przytulanki dla najmłodszych.

Do biura poselskiego Marka Rząsy w Przemyślu (ul. Rynek 20) można dostarczać tzw. plecaki dla uchodźcy z Ukrainy.

Przygotowujemy plecak z zestawem, który składa się z ubrań, bielizny, koca, zabawek oraz czegoś do jedzenia. Każdy taki plecak powinien być opisany, dla kogo są rzeczy wewnątrz, np. dziewczynka, lat 10, rozmiar 140.

Obowiązek rejestracji dla uchodźców

W spontanicznym geście pomagania mieszkańcy Podkarpacia często sami kontaktują się z obywatelami Ukrainy i jeżdżą na granicę, pomijając system rejestracji.

– Apelujemy, aby w takiej sytuacji pamiętać o zgłoszeniu uchodźców, bo tylko wtedy będą oni mieli zapewnione od państwa wyżywienie oraz miejsce, w którym będą mogli zostać na stałe – wyjaśnia Marzena Kłeczek-Krawiec, rzeczniczka prasowa prezydenta Rzeszowa.

Procedura rejestracji jest konieczna i niestety nie można jej dokonać w Rzeszowie. Punkty rejestracyjne znajdują się tylko przy przejściach granicznych w Korczowej, Medyce, Budomierzu, Krościenku oraz dodatkowy w Przemyślu.