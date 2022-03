W środę odbyło się oficjalne odsłonięcie nazwy ulicy. W uroczystości wziął udział Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, przedstawiciele środowiska medycznego, radni oraz liczne grono przyjaciół znanego lekarza, byłego dyrektora szpitala przy ul. Lwowskiej. – Miałem okazję jako młody chłopak poznać osobiście profesora i uczyć się od niego tego, czym jest zaangażowanie w walkę o zdrowie, o rozwój społeczny, o rozwój całego regionu. Rok, w którym nadano ulicy imię Wrzesława Romańczuka, jest dla Rzeszowa szczególny – po raz pierwszy mury Uniwersytetu Rzeszowskiego opuścił rocznik kierunku lekarskiego – mówił prezydent Konrad Fijołek. – To jedna z piękniejszych uroczystości nadania nazwy ulicy w Rzeszowie, w których uczestniczyłem. Fantastyczne świadectwo budowania tożsamości i poszanowania dorobku drugiego człowieka. Profesor Wrzesław oddał naszemu miastu wszystko, co najlepsze – dziś to miasto w dowód drobnej wdzięczności tę tablicę i tę ulicę funduje – dodał prezydent Rzeszowa.

Wrzesław Romańczuk. Uważał, że szkoda czasu na sen Sylwetkę Wrzesława Romańczuka przedstawił podczas uroczystości Janusz Pawlak, znany dziennikarz, autor książki „Doktor Wrzesiek". – Poznałem Wrzesława w czasie studiów. Przez ponad 30 lat widziałem jego starania, dzieliłem sukcesy i porażki. Za własne pieniądze odbył szereg wyjazdów, zrealizował staże kliniczne w Londynie, Szwecji, we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych. Nazywaliśmy go rzeszowskim Owsiakiem. Wrzesław, podobnie jak Jurek Owsiak, wierzył w sens społecznych zbiórek pieniędzy na zakup sprzętu medycznego. Doskonalił ciągle swoje umiejętności i wiedzę: kolejne stopnie specjalizacji, doktorat, habilitacja. Spał tylko parę godzin! Uważał, że szkoda czasu na sen. Służbowe e-maile potrafił wysyłać nad ranem – wspominał Janusz Pawlak. Ulica imienia Wrzesława Romańczuka znajduje się nieopodal Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. przy ul. Lwowskiej i łączy ulice Niemierskiego i Armii Krajowej.